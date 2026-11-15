เตรียมหูเคลือบทอง! พีพี กฤษฏ์ ส่งเพลงใหม่ “รางวัลชนะเลิก” พร้อมตารางปล่อยของแบบจุกๆ
PP Krit Entertainment ประกาศข่าวดีเตรียมปล่อยเพลงใหม่ของ พีพี กฤษฏ์ ในชื่อ “รางวัลชนะเลิก” (Commentator) โดยมีการกางตารางปล่อยผลงานแบบจัดเต็มให้แฟนๆ ได้นับถอยหลังกันแบบใกล้ชิด ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือการปล่อย Official MV ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:00 น.
ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดชิ้นงานอื่น พีพีจัดมาให้แบบถี่ยิบ เริ่มจากวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 17:00 น. ปล่อย Official KV 01 ตามด้วย Sound Release (Hook 01) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. ส่วนวันที่ 17 พฤศจิกายน จะมี Official KV 02 ตอนเที่ยง และต่อด้วย Official MV Teaser ตอน 18:00 น.
ลุยต่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. กับ Official KV 03 และปิดท้ายวันที่ 19 พฤศจิกายน ด้วย Artist Profile ตอน 09:00 น. ก่อนจะถึงเวลาปล่อย Official MV และ Audio ตอน 18:00 น. และปิดจบด้วย TikTok Live ตอน 20:00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน
ตารางแน่นขนาดนี้ แฟนๆ คงต้องเตรียมลางานลางเรียนมารอเฝ้าหน้าจอแล้วมั้งเนี่ย!