เตรียมกรี๊ด! ช่อง 3 ขนทัพซุปตาร์แจกลายเซ็นปฏิทินปี 2027 จัดเต็ม 5 วันรวด
เริ่มความฟินกันพรุ่งนี้ 17 พฤศจิกายน 2026 ที่อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยวันแรกขนความสดใสมาเพียบ ทั้ง หลิงหลิง คอง, ออม กรณ์นภัส, ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา, อุ้ม อิษยา, แบม สราลี, จีน่า ญีนา, พิชชา, แทน ดวงแก้ว และ หยู่ยู้ อรณิชา ซึ่งสิทธิ์นี้จัดให้เฉพาะคนที่ตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชัน 3Plus และผ่านการคัดเลือกจากการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
ความปังยังไม่หมด เพราะวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 จะได้เจอซุปตาร์ตัวท็อปอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า อุรัสยา, เจมส์ มาร์, พาย รินรดา, กลัฟ คณาวุฒิ, อู๋ กิตติภณ, ญดา นริลญา, อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม และ มีน พีรวิชญ์ ส่วนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เตรียมพบกับ เบลล่า ราณี, หมาก ปริญ, คิมมี่ คิมเบอร์ลี่, ทาฆิ กวิน, เฟรนด์ พีระกฤตย์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, พีพี ปุญญ์ปรีดี, น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, เซ้นต์ ศุภพงษ์ และ ภูมิ ศิร์รัฐ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (เริ่มแจกบัตรคิว 14.00 น.) ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์เหมือนเดิม
นอกจากนี้ ช่อง 3 ยังจับมือกับบิ๊กซีบุกไปหาแฟน ๆ ถึงที่ โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 ปักหมุดที่ บิ๊กซีเพลส รัชดาภิเษก พบกับ เกรท วรินทร, เจมส์ จิรายุ, อาเล็ก ธีรเดช, โบว์ เมลดา, ภณ ณวัสน์, เก้า นพเก้า, ไมกี้ ปณิธาน, สมิธ ภาสวิชญ์, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, นีญ่า มากีลา และ ลิซ่า อลิซา
ปิดท้ายความฟินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2026 ที่ บิ๊กซี เพลส บางพลี พบกับ เด่นคุณ งามเนตร, กองทัพ พีค, มิ้นท์ รัญชน์รวี, จ็อบ ธัชพล, ตี๋ ธนพล, อ๋อง สิทธานต์, พริกขิง สุรียะเรศ, แคนดี้ สุภาภัสสร์ และ อิมีลี่ เพ็ทเตอร์เซ็น ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น.
สำหรับใครที่เดินทางไปไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะยังลุ้นรับปฏิทินปี 2027 ได้ผ่านรายการต่าง ๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ Ch3Thailand และ 3Plus
ลิสต์รายชื่อดาราวันนี้คือแน่นมาก ใครได้คิวไปเจอใครบ้างมาอวดกันหน่อย!