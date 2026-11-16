ฉลองครบรอบแบบสับ! ใหม่ ดาวิกา จัดธีม 'แก่' ให้ เต๋อ ฉันทวิชช์ พร้อมแคปชันแกงแรงว่ามีเมียเด็ก
ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงขำลั่น เมื่อทั้งคู่แชร์โมเมนต์ฉลองวันครบรอบแต่งงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยคอนเซปต์ที่บอกเลยว่าคิดได้ยังไง!
ในขณะที่สาวใหม่มาในลุคสวยหรูดูแพง ใส่เดรสสั้นสีเงินระยิบระยับพร้อมกระเป๋าแบรนด์เนมแบบตัวแม่ แต่หันไปดูฝั่งคุณสามีคือคนละเรื่องเลย เพราะ เต๋อ ถูกแต่งหน้าเอฟเฟกต์ให้ดูสูงวัยขึ้น แถมยังนั่งในชุดสูท ถือถุงช้อปปิ้งแบรนด์ดังเต็มไม้เต็มมือ พร้อมใส่หน้ากากออกซิเจนทำหน้าตาเพลียสุดๆ โดยมีสาวใหม่ยืนเข็นรถให้อยู่ข้างๆ ซึ่งในโพสต์ยังมีคลิปเบื้องหลังความรั่วให้ได้เห็นกันด้วย
ความพีคยังไม่จบที่ภาพ เพราะแคปชันคือแกงหม้อใหญ่มาก โดยใหม่เขียนในโพสต์แรกว่า "Happy anniversary baby อยู่กันไปจนแก่เฒ่าเลยนะคะ #tmanv" ก่อนจะตบท้ายด้วยคลิปวิดีโอคู่พร้อมข้อความแซวสามีว่า "มีเมียเด็ก #tmanv"
ยอมใจในความครีเอตจริงๆ คือถ้าจะแกงกันขนาดนี้ แนะนำว่าปีหน้าจัดธีมอะไรดี หรือจะให้คุณเต๋อเป็นคนเข็นรถบ้างดีนะ?