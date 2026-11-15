เลิกจ่ายแพง! 3 ทริคเปลี่ยนห้องน้ำให้หอมฟุ้งแบบ Luxury Spa ฉบับประหยัด
ใครที่เบื่อพวกสเปรย์ปรับอากาศราคาแพงที่ใช้ไม่กี่วันก็หมด แถมทำได้แค่กลบกลิ่นชั่วคราว ต้องลองแฮ็กที่กำลังไวรัลในโซเชียล เพราะใช้เวลาทำแค่ 10 วินาที แต่เปลี่ยนมู้ดห้องน้ำให้เหมือนสปาหรูได้เลย
วิธีแรกคือการใช้สำลีก้อน 2-3 ก้อน หยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบ เช่น ลาเวนเดอร์หรือยูคาลิปตัส หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มก็ได้ แล้วนำไปซ่อนไว้ที่ก้นถังขยะ (ใต้ถุงขยะ) หรือใส่ไว้ในตู้เก็บผ้าขนหนู วิธีนี้จะช่วยปล่อยกลิ่นหอมออกมาทีละนิดและอยู่ได้นานหลายวัน
ส่วนใครที่อยากให้ห้องน้ำหอมทุกครั้งที่มีคนใช้งาน ให้หยดน้ำมันหอมระเหย 4-5 หยดลงไปที่แกนกระดาษชิชชู่ด้านใน เพราะทุกครั้งที่หมุนกระดาษชิชชู่ การเคลื่อนไหวจะช่วยกระตุ้นให้กลิ่นหอมกระจายไปทั่วห้องแบบง่ายๆ
ถ้าปัญหาคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่แค่เรื่องความหอม ให้ใช้เบกกิ้งโซดาใส่ในโหลแก้วใบเล็กแล้วหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเลมอนลงไป จากนั้นวางเปิดฝาทิ้งไว้ตามมุมห้องหรือบนถังพักน้ำโถส้วม ตัวเบกกิ้งโซดาจะช่วยดูดซับความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่วนเลมอนจะช่วยเพิ่มความรู้สึกสดชื่น
อีกหนึ่งทริคเสริมคือการแขวนกิ่งยูคาลิปตัสสดไว้ในโซนอาบน้ำ เพราะเมื่อโดนไอน้ำจากน้ำอุ่น น้ำมันจากพืชจะถูกปล่อยออกมา เปลี่ยนห้องน้ำให้กลายเป็นห้องอบไอน้ำแบบมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที
ลองเอาไปทำตามกันดูนะ ใครมีทริคเด็ดกว่านี้มาแชร์กันได้!