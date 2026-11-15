ใจหายแวบ! เบลล่า ยอมรับเคยถอยห่าง วิล ชวิณ แต่ยันไม่ได้เลิก แถมตอนนี้แฮปปี้กว่าเดิม
สรุปดราม่าที่ทำเอาชาวเน็ตแอบใจหาย เมื่อ เบลล่า ราณี แคมเปน ออกมาเปิดใจเรื่องสถานะหัวใจกับ วิล ชวิณ เจียรวนนท์ หลังโดนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นรูปคู่หรือโมเมนต์ร่วมเฟรมกันเลยจนน่าสงสัย
งานนี้เบลล่าพูดตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อมว่า มีช่วงที่ทั้งคู่ตัดสินใจถอยหลังคนละก้าวเพื่อทบทวนความสัมพันธ์กันจริงๆ แต่ขอยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้เลิกกัน และไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางหรือเวลามาเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้จังหวะที่ฝ่ายชายต้องเดินทางไปต่างประเทศในการทบทวนความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย เพื่อหาจุดตรงกลางในการก้าวไปอีกขั้นของความสัมพันธ์
ส่วนสถานะปัจจุบันคือขยับความสัมพันธ์กลับมาแล้ว และเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เพื่อหาจุดสมดุลร่วมกัน โดยเบลล่าคอนเฟิร์มว่า "ตอนนี้แฮปปี้มากกว่าตอนก่อนหน้านี้ซะอีก" ซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายยังอยู่ในชีวิตและพูดคุยกันตามปกติ หัวใจยังเป็นสีชมพูเหมือนเดิม แค่ปกติทั้งคู่ไม่ได้เน้นอัปเดตเรื่องความรักลงโซเชียลบ่อยๆ เท่านั้นเอง