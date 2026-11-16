AKINS จัดใหญ่! คว้า ปอนด์ ณราวิชญ์ นั่งพรีเซนเตอร์คนแรก เตรียมบุกตลาดแมส
AKINS แบรนด์สกินแคร์กันแดดสูตรวีแกนสัญชาติไทย ประกาศปรับกลยุทธ์การตลาดครั้งสำคัญในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ด้วยการเปิดตัว ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ นักแสดงหนุ่มให้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมส่ง AKINS Future Ready Comfy Sunscreen ลงสนามเพื่อขยายฐานผู้บริโภคจากกลุ่มเฉพาะทางสู่ตลาดวงกว้าง
การเลือก ปอนด์-ณราวิชญ์ มาเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าทำการบ้านมาดี เพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่และกระแสซีรีส์วายที่มีอิทธิพลมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยแบรนด์เตรียมปูพรมแคมเปญ “Chosen by Pond, AKINS to your skin.” แบบจัดเต็ม ทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ และสื่อนอกบ้านตลอดระยะเวลา 1 ปี
ธนาตา ศิริศรวงษ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่เริ่มปั้น AKINS มาตั้งแต่ปี 2018 บอกว่าความตั้งใจคือการทำกันแดดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แต่ต้องบางเบาสบายผิวให้เข้ากับอากาศร้อนชื้นของไทย ซึ่งการร่วมงานกับ ปอนด์-ณราวิชญ์ จะช่วยส่งต่อความตั้งใจนี้ไปยังผู้บริโภคได้กว้างขึ้น
สเปกกันแดดที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อ
มาดูที่ตัวโปรดักต์กันบ้าง ตัวนี้ให้การปกป้องระดับ SPF50+ PA++++ กันได้ทั้งมลภาวะและแสงสีฟ้า แถมยังมีคุณสมบัติ Photostable ไม่อุดตันรูขุมขน และผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเรียบร้อย
ส่วนสายคลีนต้องเลิฟ เพราะแบรนด์ยังยึดคอนเซปต์ Clean Beauty และความยั่งยืน เป็นสูตรวีแกน ไม่ทดลองกับสัตว์ และใช้สารกรอง UV ที่เป็นมิตรต่อแนวปะการัง นอกจากนี้ยังใช้สารสกัดแบบรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ เช่น สารสกัดออร์แกนิค Edelweiss, สารสกัดจากเปลือกมังคุดแปรรูป และวัตถุดิบการค้าเป็นธรรม
แถมยังใส่สารบำรุงจัดเต็มทั้ง CICA (ใบบัวบก), Niacinamide (วิตามินบี 3), Silica ขนาด 7 ไมครอน และ Vitamin E เพื่อช่วยฟื้นฟูและปกป้องผิวแบบครบวงจร ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในแคมเปญนี้วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์และจุดจำหน่ายของ AKINS ทั่วประเทศ
ถือเป็นการก้าวออกจาก Comfort Zone ของแบรนด์ Niche มาเล่นตลาดแมสได้น่าสนใจมาก งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมเอฟกันให้ทันนะ!