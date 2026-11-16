รวยแบบตัวแม่! เนเน่ รอยัล เหมาเจ็ตส่วนตัวพากรอบครัวบินไปเท็กซัส ทริปนี้เฉียดล้าน
สมฐานะแชมป์โลกจริงๆ สำหรับ เนเน่ รอยัล หรือ น้องแพรว รัตติกานต์ อำลอย หลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent 2026 มาได้ ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตฮือฮาหนักมาก เมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่น "Bye Bye LA see you soon" โชว์ช็อตประทับใจตอนที่พากรอบครัวเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจากลอสแองเจลิส มุ่งหน้าสู่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ความปังมันอยู่ที่รายละเอียดเครื่องบินค่ะ เพราะลำนี้คือ Dassault Falcon 7X (ทะเบียน N369CA) ซึ่งค่าเช่าเหมาลำตกชั่วโมงละประมาณ 320,000 บาท ทริปนี้ใช้เวลาบินเกือบ 3 ชั่วโมง สรุปยอดค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ 960,000 บาท เรียกว่าจ่ายเกือบหนึ่งล้านแบบสับๆ
ถ้าใครอยากรู้ว่าเครื่องบินลำนี้หรูแค่ไหน บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะมูลค่าปัจจุบันสูงถึง 16 – 18.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 544 – 618 ล้านบาท มาพร้อมเครื่องยนต์ 3 ตัวที่เน้นสมรรถนะการบินระยะไกล บินได้ไกลสูงสุดถึง 5,950 ไมล์ทะเล และทำความเร็วได้ถึง 0.90 มัค บินข้ามทวีปได้แบบชิลๆ ไม่ต้องแวะพัก
เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่า First class ที่ว่าตึงแล้ว เจอ Private jet เข้าไปคือจบ! จะบินไปทำงานหรือไปเที่ยวด้วยงบขนาดนี้ คือนิยามของคำว่าใช้ชีวิตแบบตัวแม่ที่แท้ทรู
ถามจริง ถ้าเป็นเราได้เงินล้านนึง จะเอามาเช่าเจ็ตบินหรือเอาไปช้อปปิ้งให้ล้มละลายดี?