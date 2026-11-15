คุณหมอปุณณ ลูกชายนุสบา กลับมาใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐแล้ว หลังลุยวิจัยที่อเมริกา 2 ปี
นพ.ปุณณ ปุณณกันต์ หรือหมอปุณณ ลูกชายคนโตของนักแสดงสาว นุสบา ปุณณกันต์ และ บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ บินกลับถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเดินทางไปเก็บประสบการณ์ด้านการแพทย์และการวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองปี
บอกเลยว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล่น เพราะหมอปุณณได้ร่วมทำวิจัยและปฏิบัติงานที่ St. Jude Children's Research Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลวิจัยเด็กชั้นนำในเมืองเมมฟิส แถมยังเป็น Research Fellow ที่ University of Mississippi Medical Center จนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สำเร็จ
พอกลับมาถึงไทย คุณหมอปุณณก็เลือกเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการกลับมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งทางคุณแม่นุสบาได้โพสต์เล่าความรู้สึกผ่าน Instagram โดยขอบคุณ Professor และอาจารย์ทุกคนที่มหาวิทยาลัย UMMC ที่มอบโอกาสและประสบการณ์มากมาย พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ลูกชายกลับมาทำงานที่ไทยแล้ว
คุณแม่นุสบาเล่าต่อว่าได้แวะไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลหลังเลิกงานแบบสั้นๆ ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้เจอทั้งคุณหมอ อาจารย์ และพยาบาลทุกคน แต่สิ่งที่ทำให้อ่านแล้วรู้สึกตามคือมุมมองที่คุณแม่สะท้อนถึงภาระงานที่หนักหน่วง เพราะคนไข้มีปริมาณเยอะมากจนทุกคนทำงานกันเหนื่อยทั้งวัน
นอกจากนี้ คุณแม่ยังพูดถึงความยากของอาชีพแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและความเสียสละ พร้อมส่งกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังเดินบนเส้นทางนี้ และไม่ลืมขอบคุณครูบาอาจารย์จากรามาฯ และจุฬาภรณ์ด้วย
เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆ ใครจะไปคิดว่าลูกชายจะเลือกกลับมาสู้ชีวิตในโรงพยาบาลรัฐไทยหลังจากไปสัมผัสระบบระดับโลกมา ใจฟูสุดๆ