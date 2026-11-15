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บันเทิง

ว้ายแรงมาก! 'ใต้เงาจันทรา' EP.2 จัดจูบแบบไม่ทันตั้งตัว บอสสาวรุกหนักจนผู้ช่วยเสียอาการ

Mandy Mandopoulos · 15 พฤศจิกายน 2569

เตรียมตัวกรี๊ดกันให้สุดเสียง เพราะซีรีส์ Under Her Rules ใต้เงาจันทรา ใน EP.2 ขนความแซ่บมาแบบจัดเต็ม เมื่ออลิซ (มีนา ริณา) ต้องเข้ามาเริ่มงานในฐานะผู้ช่วยของนันท์นลิน (อุ้ม ทวีพร) อย่างเต็มตัว ท่ามกลางความวุ่นวายของทีม L'UNE ที่มีทั้ง นิดา, พิม, หนุ่ย และเหมือนฝัน

แต่ที่ทำให้เรานั่งไม่ติดคือโหมดความรักที่พุ่งทะลุปรอท เมื่ออลิซต้องไปส่งเอกสารที่บ้านของนันท์นลิน แล้วจู่ๆ บอสสาวก็ขุดเรื่องเมื่อสองปีก่อนขึ้นมาตอกย้ำว่าจำคืนนั้นได้แม่น แถมยังรุกแรงดึงอลิซเข้ามาจูบแบบไม่ทันตั้งตัว ทำเอาผู้ช่วยสาวเสียอาการหนักมาก งานนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นไหวจนน่าลุ้นว่าจะมีผลกับการทำงานในวันถัดไปหรือเปล่า

ส่วนเรื่องงานก็ไม่ง่าย เพราะอลิซต้องเจอแบบทดสอบหินกับโปรเจกต์ลูกค้า VIP อย่าง รตี ซึ่งนันท์นลินกะจะเคี่ยวเข็ญให้เรียนรู้เรื่องการอ่านคนและโลกของ Quiet Luxury แบบลึกซึ้ง งานนี้ไม่รู้ว่าอลิซจะจัดการกับทั้งบทเรียนสุดหินและความรู้สึกที่ปะทุขึ้นมาได้ยังไง

โดยซีรีส์เรื่องนี้ได้ อุ้ม ทวีพร และ มีนา ริณา มาโชว์เคมีสุดฮอต พร้อมด้วย จีนี่ ณปภัช และ เอ็มม่า มาร์ตินี่ ที่มาร่วมถ่ายทอดความเข้มข้น ซึ่งตอนดังกล่าวได้ออกอากาศเวอร์ชัน UNCUT ไปเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2026 ทาง iQIYI และ IQ.com

จูบนี้คือจูบเปลี่ยนชีวิต หรือจะเปลี่ยนให้งานพังกันแน่เนี่ย!

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก