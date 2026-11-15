ว้ายแรงมาก! 'ใต้เงาจันทรา' EP.2 จัดจูบแบบไม่ทันตั้งตัว บอสสาวรุกหนักจนผู้ช่วยเสียอาการ
เตรียมตัวกรี๊ดกันให้สุดเสียง เพราะซีรีส์ Under Her Rules ใต้เงาจันทรา ใน EP.2 ขนความแซ่บมาแบบจัดเต็ม เมื่ออลิซ (มีนา ริณา) ต้องเข้ามาเริ่มงานในฐานะผู้ช่วยของนันท์นลิน (อุ้ม ทวีพร) อย่างเต็มตัว ท่ามกลางความวุ่นวายของทีม L'UNE ที่มีทั้ง นิดา, พิม, หนุ่ย และเหมือนฝัน
แต่ที่ทำให้เรานั่งไม่ติดคือโหมดความรักที่พุ่งทะลุปรอท เมื่ออลิซต้องไปส่งเอกสารที่บ้านของนันท์นลิน แล้วจู่ๆ บอสสาวก็ขุดเรื่องเมื่อสองปีก่อนขึ้นมาตอกย้ำว่าจำคืนนั้นได้แม่น แถมยังรุกแรงดึงอลิซเข้ามาจูบแบบไม่ทันตั้งตัว ทำเอาผู้ช่วยสาวเสียอาการหนักมาก งานนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นไหวจนน่าลุ้นว่าจะมีผลกับการทำงานในวันถัดไปหรือเปล่า
ส่วนเรื่องงานก็ไม่ง่าย เพราะอลิซต้องเจอแบบทดสอบหินกับโปรเจกต์ลูกค้า VIP อย่าง รตี ซึ่งนันท์นลินกะจะเคี่ยวเข็ญให้เรียนรู้เรื่องการอ่านคนและโลกของ Quiet Luxury แบบลึกซึ้ง งานนี้ไม่รู้ว่าอลิซจะจัดการกับทั้งบทเรียนสุดหินและความรู้สึกที่ปะทุขึ้นมาได้ยังไง
โดยซีรีส์เรื่องนี้ได้ อุ้ม ทวีพร และ มีนา ริณา มาโชว์เคมีสุดฮอต พร้อมด้วย จีนี่ ณปภัช และ เอ็มม่า มาร์ตินี่ ที่มาร่วมถ่ายทอดความเข้มข้น ซึ่งตอนดังกล่าวได้ออกอากาศเวอร์ชัน UNCUT ไปเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2026 ทาง iQIYI และ IQ.com
จูบนี้คือจูบเปลี่ยนชีวิต หรือจะเปลี่ยนให้งานพังกันแน่เนี่ย!