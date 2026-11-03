ยิ้มหวานรับทรัพย์! ออม กรณ์นภัส ขึ้นแท่น Friend of usmile คนแรกในไทย พร้อมจัดปาร์ตี้ชุดนอนฉลองความปัง
งานนี้บอกเลยว่าใจฟูมาก เพราะ usmile แบรนด์ดูแลสุขภาพช่องปาก ประกาศคว้าตัวนักแสดงสาวสุดฮอต ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ มาเป็น Friend of usmile คนแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า “WHEN u SMILE, WE SMILE” ซึ่งเป้าหมายของแคมเปญนี้คือการชวนทุกคนมาส่งต่อความสุขผ่านรอยยิ้มที่มั่นใจ
ความลับหลังรอยยิ้มของออม
ถ้าใครติดตาม ออม กรณ์นภัส จะรู้เลยว่ารอยยิ้มของเธอนั้นทรงพลังแค่ไหน ซึ่งทางแบรนด์มองว่ารอยยิ้มไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกเล็ก ๆ แต่เป็นทั้งความสุขและกำลังใจให้คนที่มองเห็น เหมือนกับออมที่เวลาเธอยิ้ม ความสุขนั้นจะส่งต่อไปถึงแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศที่คอยซัพพอร์ตเธอเสมอ
ทาง usmile เลยหยิบเอาความหมายนี้มานำเสนอ โดยเชื่อว่ารอยยิ้มของคุณมีความหมายกับใครบางคนเสมอ และเมื่อมันสำคัญขนาดนี้ ก็ควรได้รับการดูแลให้ดีที่สุด ซึ่งคอนเซปต์ของแคมเปญนี้ต้องการสะท้อนความสัมพันธ์ที่ส่งต่อรอยยิ้มจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เหมือนที่แฟน ๆ เป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้เสมอมา
มากกว่าแค่เรื่องฟัน แต่คือความห่วงใย
ถ้าจะให้พูดกันตรง ๆ การที่แบรนด์เน้นเรื่องสุขภาพช่องปากในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่จะบอกให้ทุกคนยิ้มตลอดเวลา แต่คือการใส่ใจพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนกล้ายิ้มในแบบที่เป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มจากความรักหรือความสุขเล็ก ๆ ที่ได้แชร์กับใครสักคน
ทางด้าน ออม กรณ์นภัส ก็เล่าด้วยความดีใจว่า ทุกครั้งที่เจอแฟน ๆ มักจะได้ยินคำว่า “ออมยิ้มเยอะ ๆ นะ” หรือ “ยิ้มให้กันไปนาน ๆ นะ” ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้อุ่นใจเพราะรู้ว่ามีคนห่วงและอยากเห็นเธอมีความสุขจริง ๆ ทำให้เธอรู้สึกว่าเรื่องราวของแคมเปญนี้ตรงกับชีวิตจริงของเธอและแฟนคลับแบบเป๊ะ ๆ
เตรียมชุดนอนให้พร้อม! ปาร์ตี้สุด Exclusive
และที่ทำเอาเหล่า “ไข่เจียวของออมเล็ต” ต้องกรีดร้อง คือเซอร์ไพรส์กิจกรรม “A SMILE WE WANT TO KEEP — Pajama Party with ORM” ซึ่งจะเป็นปาร์ตี้ชุดนอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เน้นความสบายและเป็นกันเอง เพื่อสร้างความทรงจำร่วมกับออมอย่างใกล้ชิดในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026
ความพีคคือ กิจกรรมนี้รับผู้โชคดีเพียง 30 คนเท่านั้น! โดยแบ่งเป็น usmile Special Fans 20 คน และ Lucky Fans 10 คน ซึ่งงานนี้ตั้งใจให้เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้สึกดี ๆ และส่งต่อกำลังใจให้กันมากกว่าแค่การมาเจอศิลปินเฉย ๆ
สำหรับใครที่อยากเป็นหนึ่งใน 30 คนนั้น ให้รีบไปเช็กรายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมสนุกได้ทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ usmile Thailand ได้เลย ส่วนหลังจากนี้ เตรียมตัวพบกับคอนเทนต์และกิจกรรมพิเศษที่จะให้ ออม กรณ์นภัส มาส่งต่อเรื่องราวของรอยยิ้มและความมั่นใจตลอดแคมเปญ
ใครมีชุดนอนตัวโปรดเตรียมสแตนด์บายรอแล้วหรือยัง หรือใครสายสุ่มขอให้แต้มบุญทำงานด่วน!