ขอนแก่นจัดใหญ่! งานสมโภชปึงเถ่ากงม่า 9-18 พ.ย. นี้ เตรียมพบ ลำไย ไหทองคำ และพาเหรดสุดอลัง
งานสมโภชปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2026 เตรียมระเบิดความปังตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 18 พฤศจิกายนนี้ จัดยาวๆ ไปเลย 10 วัน 10 คืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
ไฮไลต์ที่สายแดนซ์ต้องจดไว้เลยคือวันที่ 9 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเปิดงาน จะมีการแสดงสิงโต มังกร และที่พลาดไม่ได้คือการแสดงจากศิลปิน ลำไย ไหทองคำ
ส่วนสายคอนเทนต์ต้องเตรียมกล้องให้พร้อม วันที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไป จะมีขบวนไนท์พาเหรด ขบวนเสลียงเจ้า และการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน ท่ามกลางแสงสีเสียงยามค่ำคืน ต่อด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่จะมีขบวนแห่เจ้าชมเมืองตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โชว์พลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในขอนแก่นได้แบบเต็มสิบ
นอกจากความบันเทิงแล้ว ใครสายมูต้องเล็งวันประมูลสิ่งของมงคลให้ดี เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน ประมูลส้มมงคล 3 ถาดแรก, วันที่ 17 พฤศจิกายน ประมูลตะเกียงฟ้าดิน และปิดท้ายวันที่ 18 พฤศจิกายน ด้วยการประมูลตี่จู้เอี๊ยะและตู้เซฟมงคล
ในงานยังมีโชว์หลากหลาย ทั้งโขนจิ๋วน้องปกป้อง วงดนตรี และการแสดงร่วมสมัยจากเหล่านักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ใครอยู่ใกล้ๆ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวขอนแก่น ปักหมุดไว้ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าได้เลย
งานนี้ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งความสนุก แถมได้ดู ลำไย บนเวทีอีก จะมีใครอดใจไหว?