อุ๊ย! ตาดีเห็นเต็มๆ กวินท์ ลงคลิปบอกรักแม่ แต่ดันติดภาพ ปุ้มปุ้ย มาด้วยเฉย
ชาวเน็ตถึงกับตาค้าง เมื่อ กวินท์ ดูวาล โพสต์คลิปวิดีโอบอกรักคุณแม่แบบซึ้งๆ แต่ดันมีช็อตเด็ดที่ทำเอาหลายคนสะดุด เพราะจังหวะที่เจ้าตัวแพนกล้องไปรอบๆ ดันเห็น ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา นั่งอยู่ในเฟรมด้วยแบบเต็มๆ
บอกเลยว่าโมเมนต์นี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นตัวโก่ง เพราะทั้งคู่เพิ่งประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปเมื่อเดือนตุลาคม 2026 ปิดฉากรัก 11 ปี แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกทั้งสองคนอย่างดีที่สุด แต่พอมีช็อตหลุดมาแบบนี้ ก็อดคิดไม่ได้ว่าสถานะล่าสุดจะเป็นยังไง
สรุปคือตั้งใจให้เห็นหรือแค่บังเอิญกันแน่เนี่ย?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก