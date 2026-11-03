11 ปีก็ยังหวานเจี๊ยบ! บี้ คลั่งรัก กุ๊บกิ๊บ แบบคนโสดตายเรียบ
คนโสดเตรียมปิดตาได้เลย เพราะคู่ บี้ ธรรศภาคย์ กับ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ เขาปล่อยความหวานใส่เราแบบไม่ยั้ง ล่าสุดควงแขนกันไปเติมความสวีตแบบโลกนี้มีแค่สองคน พร้อมโชว์โมเมนต์ทั้งกอด ทั้งจุ๊บ และหยอกล้อกันมุ้งมิ้ง จนลืมไปเลยว่าตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันแล้ว
งานนี้แม่กุ๊บกิ๊บก็สวยออร่าพุ่ง หุ่นเป๊ะปังสุด ๆ ส่วนพ่อบี้ก็ทำหน้าที่ตากล้องส่วนตัว รัวชัตเตอร์เก็บความเป๊ะให้เมียรักทุกช็อต สมตำแหน่งสามี Green Flag ในตำนานที่แท้ทรู
บอกเลยว่าคู่นี้ 11 ปีผ่านไปแต่ระดับความหวานไม่เคยลดลงเลยสักนิด เห็นแล้วได้แต่อุทานในใจว่า จะหวานกันไปถึงไหนก่อนคะพ่อ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก