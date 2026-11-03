ริว วชิรวิชญ์ รายงานตัวเข้ากรมแล้ว! พร้อมลุยชีวิตทหารแบบโนฟิลเตอร์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 ริว วชิรวิชญ์ พระเอกหนุ่มได้เดินทางไปรายงานตัวเข้ากรมที่มณฑลทหารบกที่ 11 ณ สถานที่รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการจังหวัดปทุมธานีในช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากทั้งครอบครัวและแฟนคลับที่ตามไปส่ง
สำหรับเคสนี้หนุ่มริวเลือกทางเดินสายสตรองด้วยการสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ ผลัด 2 ประจำปี 2026 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2026 ทำให้ไม่ต้องลุ้นระทึกกับการจับใบดำใบแดงให้เสียเวลา โดยจะใช้เวลาประจำการทั้งหมดประมาณ 6 เดือน
ซึ่งเจ้าตัวเคยเปรยไว้แบบน่ารักๆ ว่า อยากลองไปหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ เพราะปกติเห็นแต่ในละครผู้กองยอดรัก งานนี้เลยเตรียมตัวไปเอ็นจอยกับการฝึกและพร้อมวิดพื้นแบบสู้ตาย
โหมดพระเอกพักไว้ก่อน โหมดทหารเริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอให้การฝึกราบรื่นนะคุณพี่!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก