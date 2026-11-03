ใจฟูมาก! ณเดชน์-ญาญ่า แท็กทีมฉลองวันเกิด 82 ปี ป๊าโยชิโอ
เห็นแล้วยิ้มตามเลย เมื่อแม่แก้วโพสต์คลิปบรรยากาศสุดเรียบง่ายแต่ทัชใจ โดยมีณเดชน์และลูกสะใภ้สุดเลิฟอย่างญาญ่า ถือเค้กวันเกิดมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉลองอายุครบ 82 ปี ให้กับป๊าโยชิโอ งานนี้แม่แก้วจัดเต็มแคปชั่นบอกว่าเป็นวันแห่งความสุขของป๊าที่นำทีมโดยลูกชายและลูกสะใภ้ที่น่ารักสุดๆ
ทางด้านณเดชน์ก็ไม่น้อยหน้า โพสต์ซึ้งถึงป๊าโยชิโอว่าไม่มีคำบรรยายไหนจะบอกได้หมดว่าคุณพ่อทุ่มเทให้เขาและครอบครัวมากแค่ไหน พร้อมทิ้งท้ายแบบจัดเต็มว่ารักพ่อมาก พ่อคือพระเจ้าและเป็นฮีโร่ของเขาเลยทีเดียว
บอกเลยว่าความสัมพันธ์ครอบครัวนี้คือน่ารักไม่ไหว ใครเห็นก็ต้องอิจฉาในความอบอุ่นนี้จริงๆ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก