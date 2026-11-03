เตรียมตัวให้พร้อม! แบงค์ ศรราม จัดเต็มวันเกิดปีนี้ ขนมาทั้งลิเกและคอนเสิร์ต
บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับเตรียมกรี๊ด เพราะ แบงค์ ศรราม เตรียมฉลองวันเกิดวันที่ 19 ธันวาคม 2026 ด้วยโปรเจกต์ยักษ์ “Billion Bank Concert: Unlock the Happiness Together” ที่ตั้งใจจะเปิดตู้เซฟความสุขให้ทุกคนได้ยิ้มไปด้วยกัน
ความปังของปีนี้คือความคุ้มค่าที่จัดมาให้แบบจุกๆ เพราะในงานเดียวจะได้ดูทั้งลิเกเรื่องใหม่และคอนเสิร์ตสุดมันส์ ใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศความสนุกแบบไม่มีกั๊กบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด
สำหรับสายเปย์ที่อยากได้บัตร ต้องเตรียมตัวให้พร้อม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรผ่าน Line Official : @banksorn
ส่วนใครที่สะดวกดูแบบออนไลน์ ตอนนี้สามารถจองซื้อไลฟ์กลุ่มปิดได้เลยจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2026 ที่เพจ “SN Online – ซื้อกลุ่มปิด” ในราคา 199 บาท แค่ทักแชทแล้วพิมพ์ “วก” เพื่อทำตามขั้นตอนที่แอดมินแจ้งก็เรียบร้อย
งานใหญ่ขนาดนี้ อย่าลืมชวนเพื่อนชวนครอบครัวไปสร้างความทรงจำด้วยกันนะจ๊ะ ใครจะกดบัตรทันไหมต้องลุ้นกัน!