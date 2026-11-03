ไวแบบสับ! เชียร์-เกรท ปิดกล้องซีรีส์ อยู่กับมาร แล้ว
ค่ายทีวีซีนทำงานไวแบบตะโกน! ล่าสุดซีรีส์เรื่องใหม่ 'อยู่กับมาร' ที่ได้ เกรท วรินทร มาประชันบทบาทกับ เชียร์ ฑิฆัมพร ผลงานของ ปิ่น ณัฐนันท์ ได้ทำการปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบอกเลยว่าถ่ายทำกันเร็วมากจนแทบตั้งตัวไม่ทัน
ทางค่ายได้ลงคลิปพร้อมข้อความขอบคุณทุกความสุขและเสียงหัวเราะตลอดการเดินทาง และแจ้งว่าภารกิจหลังกล้องจบแล้ว โดยจะได้พบกับความสนุกทางหน้าจอเร็วๆ นี้
ใครที่ตั้งตารอดูเคมีของเชียร์และเกรทในบทบาทที่น่าสนใจ เตรียมตัวไว้เลย เพราะคาดว่าเราจะได้รับชมกันทางทรูวิชั่นนาวในปีหน้าแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก