ลูกหมี รัศมี ส่งใจให้ บุ๋ม ปนัดดา ลั่นถ้าทำถูกก็แค่พูดความจริง
ลูกหมี รัศมี ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น โดยบอกว่าตัวเองเคยบริจาคเงินให้กับองค์กรทำดีมานานแล้ว แม้จะเป็นยอดเงินเล็กน้อย แต่ก็อยากส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา ในฐานะรุ่นพี่ในวงการบันเทิง
ส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น ลูกหมียอมรับว่าพอจะรู้เรื่องมาบ้างสักพักหลังจากได้ยิน ทนายกุ้ง และ ทนายเดชา คุยกัน แต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเชิงลึก เลยขอไม่พูดอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ทราบข้อเท็จจริง
ทิ้งท้ายแบบชัดเจนว่า ถ้าเรื่องนี้มีอะไรที่ผิดก็ต้องยอมรับไปตามตรง แต่ถ้ามั่นใจว่าทำถูกต้อง ก็ควรชี้แจงทุกอย่างให้เต็มที่
เอาจริงคือจุดยืนชัดมาก แบบว่าไม่รู้ลึกไม่พูดมั่ว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก