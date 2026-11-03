เปิ้ล นาคร ยันมูลนิธิไทยนาคาโปร่งใสจัด ลั่นบาทเดียวก็หลุดไม่ได้!
เปิ้ล นาคร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคา ออกมาชี้แจงระบบรายรับรายจ่ายของมูลนิธิให้ชัดเจน หลังจากมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิคุณบุ๋ม ปนัดดา ที่ทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงและตั้งคำถาม
งานนี้พี่เปิ้ลยันชัดว่าหลักการเงินของมูลนิธิไทยนาคานั้นทำเหมือนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลย คือต้องเป๊ะสุดๆ และบอกว่า "บาทเดียวก็หลุดไม่ได้" พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ส่วนใครที่อยากรู้ว่าทำไมถึงมั่นใจ พี่เปิ้ลร่ายยาวถึงระบบหลังบ้านว่ามีการประชุมทุกเดือนและมีรายงานการประชุมชัดเจน มีทีมบัญชีคอยตรวจรายรับรายจ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ แถมยังแต่งตั้งทีมออดิตมาตรวจสอบโดยเฉพาะ
ไม่หมดแค่นั้น เพราะยังมีการติดตามการยื่นรายงานการเงินกับสรรพากร เช็คข้อกฎหมายเรื่องใบกำกับภาษีกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร รวมถึงตรวจสอบใบขออนุญาตรับบริจาคที่ยื่นกับกระทรวงกลาโหมให้ถูกต้องด้วย ทุกฝ่ายทั้งภาคปฏิบัติ บัญชี และกฎหมาย ต้องรายงานการทำงานและบันทึกการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจต่อไป
เห็นความละเอียดขนาดนี้แล้ว บอกเลยว่าระบบเป๊ะจนนึกว่ารันบริษัทมหาชนจริงๆ ใครอยากตามงานหรือขอความช่วยเหลือก็ไปส่องกันต่อได้ที่เพจมูลนิธิไทยนาคาเลย