เลิกสู้กับถุงขนม! แชร์ทริคไล่อากาศแบบตัวแม่ แค่มีชามน้ำใบเดียวจบ
ใครเคยเป็นบ้าง? เปิดถุงซีเรียล ขนมขบเคี้ยว กาแฟ หรือของแช่แข็งแล้วปิดไม่สนิท จนอากาศเข้าไปทำให้อาหารไม่สดและรสชาติหรือเนื้อสัมผัสเปลี่ยน แถมเสียดายของสุดๆ แต่ตอนนี้มีแฮ็กเด็ดที่กลายเป็นไวรัลใน TikTok และ Instagram ซึ่งช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบไม่ต้องพึ่งเครื่องซีลสูญญากาศราคาแพงเลย เพราะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีแค่ชามใส่น้ำใบเดียวเท่านั้น
วิธีทำคือการใช้น้ำให้เป็นตัวช่วยไล่อากาศ โดยให้น้ำสร้างแรงดันกดลงบนถุงเพื่อดันอากาศที่ค้างอยู่ข้างในให้พุ่งออกทางปากถุงจนเกือบหมดก่อนจะปิดถุงให้สนิท วิธีนี้ได้ผลที่คล้ายกับการทำ vacuum sealing โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
ประโยชน์ที่มากกว่าแค่ความกรอบ
การไล่อากาศออกจนเกือบหมดแบบนี้ นอกจากจะช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารให้เก็บได้นานขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การจัดระเบียบในตู้เย็นหรือช่องฟรีซทำได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะถุงที่ไม่มีอากาศจะใช้พื้นที่น้อยลง ไม่เกะกะ และที่สำคัญคือช่วยลดการเกิดเกล็ดน้ำแข็งในอาหารแช่แข็ง ลดโอกาสที่อาหารจะเสียจากการสัมผัสกับอากาศ
ถือเป็นทริคก้นครัวที่เน้นความง่าย ประหยัด และใช้งานได้จริง จนหลายคนยกให้เป็นแฮ็กที่มีประโยชน์ที่สุดในครัว ใครที่ชอบเก็บของไว้ในตู้เย็นบ่อยๆ ต้องลองไปทำตามดู แล้วจะรู้ว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
ใครเคยลองทริคนี้แล้วบ้าง หรือมีวิธีปิดถุงขนมแบบล้ำๆ กว่านี้ มาแชร์กันหน่อยสิ!