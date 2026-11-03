สละโสดแล้ว! ดีเจวี ควงแขนจีจี้เข้าพิธีวิวาห์หวานฉ่ำ
เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงแบบฉ่ำๆ เมื่อดีเจวี รวีโรจน์ ควงแขนแฟนสาวสวยอย่าง จีจี้ เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา หลังจากที่หนุ่มดีเจวีเคยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงกลางปี 2025 บอกเลยว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามาก
บรรยากาศในงานคืออบอุ่นและชื่นมื่นสุดๆ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของทั้งคู่ ส่วนลุควันสำคัญก็ปังไม่น้อย เพราะเจ้าสาวมาในชุดแต่งงานสีขาวที่เน้นความเรียบหรูคลาสสิก ส่วนเจ้าบ่าวก็มาในชุดสูทสีน้ำตาลที่ดูเท่แบบลงตัว
งานนี้มีทั้งเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับแห่ส่งคำอวยพรกันล้นหลาม เป็นวันที่แฮปปี้แบบสุดๆ สำหรับคู่รักคู่นี้
ว่าแต่ชุดสูทสีน้ำตาลของเจ้าบ่าวคือดีย์นะ ใครว่างานแต่งต้องใส่แค่สีดำหรือขาว ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูไหม?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก