หวานจนน้ำตาลเรียกพี่! แดน จุ๊บแก้ม แพทตี้ ฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปีที่ญี่ปุ่น
เกินต้านมาก! แดน วรเวช ลงรูปทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัว พร้อมปล่อยช็อตเด็ดสาดความหวานกับภรรยาอย่าง แพทตี้ อังศุมาลิน ในชุดยูกาตะแบบจัดเต็ม แถมมีช็อตจุ๊บแก้มโชว์ความคลั่งรักเพื่อฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปีด้วย
งานนี้คุณพ่อแดนมาพร้อมแคปชั่นสุดคิ้วท์ว่า "ครบรอบแต่งงาน4ปี จนมีลูก2คน ตอนนี้2ขวบ จ๊วบๆจุ๊บๆ #mie" โดยทั้งคู่มีลูกแฝดชายหญิงคือน้องลิกก้าและน้องโรร่า
ส่วนชาวเน็ตก็ไม่พลาด เข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆ ทั้งบอกว่า "เกินไปแล้วครับลุง" ไปจนถึงอวยยศว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจที่สุด เห็นแล้วอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก