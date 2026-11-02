อุ๊ยแรง! กัปตันช้างโพสต์ปริศนา ทำชาวเน็ตสงสัยสถานะหัวใจกับลำไย
เกิดเรื่องให้ชาวเน็ตได้สืบกันอีกแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 กัปตันช้าง แฟนหนุ่มของ ลำไย ไหทองคำ นักร้องลูกทุ่งสาวคนดัง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kritsada Wongkeaw จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้หลายคนรีบซูมดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทันที
แต่ความพีคคือล่าสุดโพสต์ดังกล่าวหายวับไปกับตา ทิ้งไว้แค่ความสงสัยว่าตกลงแล้วข้อความนั้นคือการประกาศยุติความสัมพันธ์ หรือแค่มีปัญหาหัวใจชั่วคราวกันแน่ ซึ่งตอนนี้เราคงต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนไปเลยว่าสรุปแล้วสถานะคืออะไรกันแน่
ใครเป็นสายเผือกเตรียมปูเสื่อรอเลย งานนี้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือน้ำตาซึมกันนะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก