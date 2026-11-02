ไม่โสดแล้ว! เด่นคุณ ยอมรับคลั่งรัก ซุ่มคบสาวคนพิเศษ แถมเข้าหาผู้ใหญ่แล้ว
เด่นคุณ งามเนตร ออกมาเปิดใจถึงสถานะหัวใจล่าสุดว่าตอนนี้ไม่โสดแล้ว หลังจากซุ่มศึกษาดูใจกับสาวคนพิเศษมาตั้งแต่ต้นปี และเริ่มคุยกันจริงจังในช่วงเดือนเมษายน 2026 โดยเจ้าตัวยอมรับแบบเขินๆ ว่าเป็นคนคลั่งรักไม่น้อย แต่ที่ผ่านมาขอเก็บโมเมนต์หวานๆ ไว้เป็นเรื่องส่วนตัว และที่สำคัญคือได้เข้าพบคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วด้วย
ล่าสุด อินสตาแกรมของเด่นคุณมีภาพบรรยากาศที่เชียงใหม่ ซึ่งพบว่ามีการเช็กอินสถานที่เดียวกันกับ ชีจีนส์ ลูกสาวของนก จริยา แอนโฟเน่ ทำให้แฟนๆ จับตากันอีกครั้ง
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก