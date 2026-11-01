สมมงเจ้าแม่! Heidi Klum แปลงโฉมเป็น 'มือมนุษย์ยักษ์' ฉลองปาร์ตี้ฮาโลวีนปีที่ 25
สมศักดิ์ศรีตัวมารดาสุดๆ สำหรับ Heidi Klum ซูเปอร์โมเดลชาวเยอรมันที่ครองตำแหน่งเจ้าแม่ฮาโลวีนมานานกว่า 27 ปี ล่าสุดเธอกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความหลอนอีกครั้งในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนปี 2026 ณ มหานครนิวยอร์ก โดยปีนี้มาในลุคที่ทำเอาทุกคนต้องอ้าปากค้าง เพราะเธอแปลงโฉมเป็น 'มือมนุษย์ที่ถูกตัดขาด' ขนาดใหญ่ยักษ์แบบสมจริงจัดๆ ทั้งรอยแผล เนื้อฉีกขาด และเลือดสาดที่ดูสยองขั้นสุด แต่ที่น่ารักและขี้เล่นคือเธอใส่ใจรายละเอียดด้วยการถอดแบบแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน รวมถึงรอยสักเล็กๆ บนนิ้วมือของเธอมาไว้บนคอสตูมอย่างเป๊ะ
Heidi ย้ำชัดว่านี่ไม่ใช่แค่รูปมือยักษ์ทั่วไป แต่เป็น "มือยักษ์ของฉันเอง!" โดยเธอมองว่ามันคืองานศิลปะชั่วข้ามคืนที่งดงามและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบรรยากาศพิเศษของค่ำคืนนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งความปังนี้มีอายุสั้นเพราะทุกอย่างจะถูกล้างลงท่อระบายน้ำไปหมดในตอนเช้าขณะที่เธออาบน้ำ
เบื้องหลังความหลอนระดับไฮเอนด์
กว่าจะมาเป็นมือยักษ์สุดอลังการแบบนี้ Heidi เริ่มวางคอนเซ็ปต์ไว้ตั้งแต่ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงก่อนงานฮาโลวีนปี 2025 ที่เธอแต่งเป็นเมดูซ่าเสียอีก เธอเล่าว่าเคยลองพยายามอธิบายไอเดียนี้ให้ Mike Marino ดีไซเนอร์คอสตูมคู่ใจฟัง แต่ตอนนั้น Mike บอกให้เธอโฟกัสกับชุดเมดูซ่าไปก่อน ทว่าไอเดียนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวเธอมาตลอดจนได้ฤกษ์ปล่อยของในปีนี้
ในการทำให้ไอเดียหลุดโลกนี้เป็นจริง เธอได้ร่วมมือกับ Mike Marino และทีมงานสเปเชียลเอฟเฟกต์ ProRenFX โดยเริ่มจากการนำไฟล์สแกนร่างกายทุกส่วนของ Heidi มาใช้จำลองโครงสร้างมือให้เหมือนจริงที่สุด ทั้งเรื่องกายวิภาค เส้นเลือด และกล้ามเนื้อ ซึ่งทีมงานต้องแก้โจทย์หินทั้งเรื่องการปั้น การหล่อพิมพ์ และโครงสร้าง เพื่อให้มือมีขนาดใหญ่ยักษ์แต่ยังเปิดช่องให้ Heidi สามารถสวมใส่และเคลื่อนไหวภายในงานได้อย่างอิสระ
งานปาร์ตี้ครบรอบ 25 ปีที่รวมตัวตึง
งาน 'Heidiween' ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ร้านอาหาร Cathédrale ในแมนแฮตตัน เพื่อฉลองครบรอบปีที่ 25 สำหรับงานปาร์ตี้ฮาโลวีนของเธอ หลังจากที่ต้องเว้นช่วงไปสองปีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบรรยากาศในค่ำคืนนั้นคึกคักไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าอย่าง Kyle MacLachlan, Questlove, Andrew Rannells และ Eric McCormack ที่ต่างพากันแต่งคอสตูมมาประชันโฉมกันอย่างดุเดือด
หากย้อนดูผลงานที่ผ่านมา คอสตูมของ Heidi ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง เพราะเธอเคยผ่านลุคเด็ดๆ มาแล้วเพียบ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากหนังอย่าง E.T., เจ้าหญิงฟีโอน่าจาก Shrek, เจสสิกา แรบบิท หรือแม้แต่เป็นมนุษย์หมาป่าในมิวสิควิดีโอ Thriller ของ Michael Jackson รวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างนกยูง หนอน และผีเสื้อ ส่วนลุคเมดูซ่าในปี 2025 นั้นอลังการขนาดต้องใช้ช่างแต่งหน้าและศิลปินเอฟเฟกต์พิเศษถึง 15 คน โดยมี Tom Kaulitz สามีของเธอแต่งเป็นนักรบกรีกโบราณที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน
ความท้าทายหลังจบงาน
ความปังมักมาพร้อมความลำบาก เพราะการถอดคอสตูมสุดอลังการนี้เป็นเรื่องท้าทายมากและต้องใช้เวลานานนับชั่วโมง ซึ่ง Heidi เล่าว่าการแปลงโฉมบางลุคใช้เวลานานมาก และขั้นตอนการถอดออกก็เป็นความท้าทายในตัวมันเอง
แต่ถึงงานจะจบลง ความคิดสร้างสรรค์ของเธอก็ไม่หยุดนิ่ง เพราะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมองของเธอก็เริ่มคิดไอเดียสำหรับงานฮาโลวีนปีถัดไปทันที ซึ่งปกติเธอจะเก็บสะสมไอเดียไว้เสมอแม้เทศกาลจะจบไปแล้ว
นอกเหนือจากตำแหน่งเจ้าแม่ฮาโลวีนที่ทุกคนรอคอยแล้ว Heidi Klum ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นและโทรทัศน์ระดับโลก โดยเธอเคยเป็นโฮสต์และกรรมการตัดสินในรายการ Project Runway ยาวนานถึง 16 ซีซั่นตั้งแต่ปี 2004 และกลับมารับหน้าที่โฮสต์และกรรมการร่วมกับ Nina Garcia และ Law Roach ในซีซั่นที่ 22 นอกจากนี้ในปี 2020 เธอยังร่วมมือกับ Tim Gunn ทำรายการ Making the Cut บน Prime Video ซึ่งออกอากาศต่อเนื่องถึงสามซีซั่น
เห็นความทุ่มเทขนาดนี้แล้ว ปีหน้าจะมาเป็นอะไรอีกนะ หรือจะมาเป็นอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอีก ใครเดาถูกให้รางวัลเลย!