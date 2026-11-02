มิตรภาพที่แท้ทรู! ฝันเด่น โพสต์ซัพพอร์ต บุ๋ม ปนัดดา ลั่นไม่ว่ายังไงมึงก็คือเพื่อนกู
ท่ามกลางดราม่าร้อนๆ ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับประเด็นมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร เพื่อนสนิทสายจิตอาสาก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนเหงา ออกมาโพสต์ส่งกำลังใจให้แบบจัดเต็มในพื้นที่ส่วนตัว
งานนี้ฝันเด่นเล่าถึงความสัมพันธ์ว่า เวลาโทรหากันจะมีคำว่าเพื่อนเสมอ พร้อมบอกว่าแม้บางเรื่องจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่เชื่อมั่นว่าเพื่อนเก่งและแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ โดยทิ้งท้ายประโยคเด็ดว่า ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง "มึงก็คือเพื่อนกู" พร้อมติดแฮชแท็กให้กาลเวลาเป็นตัวบรรยายความหมายเอง
เห็นแล้วใจฟูแทนเลย เพราะในวันที่โลกใจร้าย การมีเพื่อนที่พูดคำว่า "มึงก็คือเพื่อนกู" มันโคตรมีความหมาย ใครที่มีเพื่อนซัพพอร์ตแบบนี้บอกเลยว่าชนะเลิศ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก