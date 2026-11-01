แจกสูตรเค้กเลมอนฉบับทำง่าย หอมฟุ้งทั่วบ้านแบบไม่ต้องเป็นเชฟ
เค้กเลมอนสูตรนี้คือคำตอบของคนที่อยากกินขนมอร่อยแต่ไม่อยากใช้ทักษะซับซ้อน จุดเด่นคือความง่ายที่ใช้แค่วัตถุดิบพื้นฐานในตู้เย็นและในตู้เก็บของ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเค้กเนื้อนุ่มละมุนที่ส่งกลิ่นหอมเลมอนฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านตั้งแต่เริ่มอบ จะเอาไว้กินเป็นมื้อเช้า คู่กับกาแฟยามบ่าย หรือจะกินตอนอยากของหวานแบบด่วนๆ ก็ลงตัวสุดๆ
สิ่งที่ต้องเตรียม
เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วลุยได้เลย:
- ไข่ไก่ 2 ฟอง
- น้ำตาล 180 กรัม
- น้ำมันดอกทานตะวัน 120 มล.
- นม 120 มล.
- ผิวเลมอนขูดจากเลมอน 2 ลูก
- น้ำเลมอนคั้นสด 60 มล.
- แป้งอเนกประสงค์ 250 กรัม
- ผงฟู 2 ช้อนชา
- วานิลลา 1 ซอง
- เกลือ 1 หยิบมือ
ทริคเล็กน้อยสำหรับสายเลมอนเลิฟเวอร์ที่อยากได้รสชาติเข้มข้นขึ้น สามารถเพิ่มผิวเลมอนขูดลงไปได้อีก แต่ต้องระวังให้ขูดเอาเฉพาะส่วนสีเหลืองเท่านั้น อย่าให้โดนส่วนสีขาวเด็ดขาด เพราะจะทำให้เค้กมีรสขมได้
ขั้นตอนการทำ
- เริ่มจากวอร์มเตาอบไว้ที่ 175 องศาเซลเซียส โดยใช้ระบบพัดลม (Air) พร้อมกับทาเนยและโรยแป้งในพิมพ์เค้ก หรือจะใช้กระดาษไขรองก้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการถอด
- ใช้ชามผสมใบใหญ่ ตีไข่กับน้ำตาลให้นานพอจนส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงและมีลักษณะฟูนุ่ม
- ใส่น้ำมันดอกทานตะวัน นม น้ำเลมอน และผิวเลมอนขูดลงไป จากนั้นคนให้เข้ากัน
- แยกชามอีกใบเพื่อผสมของแห้ง โดยนำแป้งอเนกประสงค์ ผงฟู วานิลลา และเกลือมาผสมให้เข้ากัน
- ค่อยๆ เทส่วนผสมของแห้งลงในส่วนผสมของเหลว แล้วคนเบาๆ จนเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ข้อควรระวังคือห้ามคนนานเกินไปหลังจากใส่แป้ง เพราะจะทำให้เค้กเสียความนุ่มฟูที่ตั้งใจไว้
- เทส่วนผสมลงในพิมพ์ แล้วนำเข้าอบประมาณ 40-45 นาที ซึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทเตาอบและขนาดพิมพ์ ให้ใช้วิธีเสียบไม้จิ้มฟันลงไปในเนื้อเค้ก ถ้าดึงออกมาแล้วไม้สะอาดแสดงว่าสุกแล้ว
- พักเค้กให้เย็นลงประมาณ 10-15 นาทีก่อนนำออกจากพิมพ์ แล้วนำไปพักบนตะแกรงจนเย็นสนิท
เคล็ดลับอัปเกรดความฟินด้วยเลมอนกลาซ
ถ้าใครอยากให้รสชาติจี๊ดจ๊าดและมีกลิ่นหอมชัดขึ้นไปอีก ให้ทำกลาซราดหน้าแบบง่ายๆ โดยผสมน้ำตาลไอซิ่ง 120 กรัม กับน้ำเลมอนคั้นสด 2-3 ช้อนโต๊ะ คนจนเนื้อเนียนและมีความหนืดพอดี จากนั้นราดลงบนเค้กที่เย็นสนิทแล้ว ทิ้งไว้สักพักให้เซ็ตตัว จะได้รสสัมผัสแบบหวานอมเปรี้ยวที่ตัดกับเนื้อเค้กนุ่มๆ ได้แบบพอดีเป๊ะ
สำหรับการเก็บรักษาเพื่อให้เค้กยังคงความนุ่มฟู ให้เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทในอุณหภูมิห้อง (ตราบใดที่ไม่ได้ใส่ครีมหรือไส้ที่เสียได้ง่าย) ซึ่งสามารถเก็บไว้กินได้นานหลายวัน แต่เชื่อเถอะว่าด้วยความอร่อยระดับนี้ เค้กน่าจะหมดตั้งแต่ยังไม่ทันได้เก็บเข้ากล่องด้วยซ้ำ
ลองเช็กในตู้เย็นดูว่ามีเลมอนเหลืออยู่ไหม ถ้ามีก็อย่าปล่อยให้รออยู่เฉยๆ เปลี่ยนมาเป็นเค้กหอมๆ ไว้จิบคู่กับกาแฟดีกว่าไหม?