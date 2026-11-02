เซอร์ไพรส์แรง! THE TOYS สละโสดแล้ว จูงมือแฟนสาวนอกวงการแต่งงานสุดอบอุ่น
ช็อกวงการเบาๆ แต่ฟินหนักมาก เมื่อ THE TOYS หรือ ทอย ธันวา บุญสูงเนิน ศิลปินและโปรดิวเซอร์สายชิค ตัดสินใจสละโสดเข้าพิธีแต่งงานกับคุณเกีย ภัณฐิรา ลือโสภณ สาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี
งานนี้จัดขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2026 ที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River บรรยากาศคืออบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ โดยมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาร่วมแสดงความยินดีกันแบบคับคั่ง
ทางต้นสังกัด WHAT THE DUCK ได้ปล่อยภาพบรรยากาศงานแต่งงานสุดน่ารัก ซึ่งถ่ายทอดผ่านเลนส์ของ @aistudio.wedding ออกมาให้แฟนๆ ได้เห็นความหวาน บอกเลยว่าภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่คือดีงามมาก ดูสวยหล่อละมุนและมีความเท่เก๋ในแบบของตัวเอง
ใครที่อยากเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงคู่นี้ สามารถไปจอยกันได้ในแฮชแท็ก #kiaandtoyday ได้เลย
คบกันมาสิบปีถึงได้แต่ง บอกเลยว่าความรักที่มั่นคงแบบนี้คือที่สุดแล้ว ยินดีกับทั้งคู่ด้วยจริงๆ!