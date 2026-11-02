มาดงซอก หมัดหนักสะท้านจอ กับชีวิตที่ไม่ได้มีแค่ความล่ำ
สายหนังแอ็กชันเกาหลีไม่มีใครไม่รู้จัก มาดงซอก หรือชื่อจริงคือ อีดงซอก ชายผู้ได้รับฉายาว่า 'ดเวนย์ จอห์นสัน แห่งเกาหลี' ด้วยรูปร่างที่ทรงพลังแต่ดันมีมุมน่ารักขัดกับไซส์ตัวแบบสุดๆ
เส้นทางชีวิตของเขาไม่ธรรมดา เพราะเกิดเมื่อ 1 มีนาคม 1971 ในเกาหลี แต่พออายุ 18 ปีก็ย้ายไปอยู่และได้สัญชาติอเมริกา ก่อนจะตัดสินใจบินกลับมารับงานแสดงที่บ้านเกิดตอนอายุ 30 ปี ซึ่งความพีคคือช่วงก่อนเข้าวงการ เขาใช้ชื่อ Don Lee ทำงานเป็น Personal Trainer ให้กับตำนาน MMA อย่าง Mark Coleman และ Kevin Randleman
เรื่องความฟิตคือที่สุด เพราะช่วงที่ล่ำจัดๆ เขาน้ำหนักตัวสูงถึง 120 กิโลกรัม รอบแขนหนา 23 นิ้ว และยก Bench Press ได้หนักถึง 220 กิโลกรัม แถมยังมีทักษะมวยที่ฝึกมานานกว่า 30 ปี จนพวกนักชกอาชีพและ UFC ยังยอมรับว่าหมัดของเขาคือระดับเฮวีเวตของจริง
จากตัวประกอบสู่ดาวดังระดับโลก
มาดงซอกไม่ได้ดังเปรี้ยงทันที แต่ค่อยๆ ไต่ระดับจากบทสมทบใน Nameless Gangster: Rules of the Time และ The Neighbor ในปี 2012 ซึ่งก็ได้รับคำชมดีอยู่แล้ว แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกจดจำคือบท 'ซังฮวา' ใน Train to Busan ปี 2016 ชายร่างยักษ์หัวใจอบอุ่นที่สู้กับซอมบี้เพื่อปกป้องภรรยา ความเท่ที่มาพร้อมความละมุนในเรื่องนี้ทำให้เขาคว้ารางวัลและกลายเป็นขวัญใจแฟนหนังทั่วโลก
หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นนักแสดงนำสายบู๊ทรงอิทธิพล โดยมักจะได้รับบทชายร่างใหญ่ที่ทั้งโหดและตลกในเวลาเดียวกัน อย่างใน The Bad Guys: Reign of Chaos ปี 2019 ที่เขากลับมารับบท พัคอุงชอล ขาใหญ่ในเรือนจำที่ต้องร่วมทีมพิเศษล่ามาเฟียข้ามชาติ ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จแบบปังๆ
บอกเลยว่าถ้าเห็นหมัดนี้พุ่งมาในจอ อย่าเพิ่งตกใจ เพราะข้างในอาจจะเป็นหนุ่มอบอุ่นที่พร้อมปกป้องทุกคนก็ได้ ใครชอบสายลุยแต่ใจดีแบบนี้บ้าง?