เตรียมหูเคลือบทอง! เบ็คกี้ รีเบคก้า จ่อปล่อยซิงเกิลใหม่ UNSPOKEN 13 พฤศจิกายนนี้
สกิลการร้องเพลงของ เบ็คกี้ รีเบคก้า คือที่สุดจนใครได้ฟังก็ต้องหูเคลือบทอง ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เคยปล่อยซิงเกิลออกมาให้เราได้ว้าวกันแล้วสองเพลง คือ Skin และ Stuck in Between
ล่าสุดเบ็คกี้เตรียมปล่อยซิงเกิลที่สามในชื่อ UNSPOKEN ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 โดยมีการโพสต์รูปตัวเองนอนชิลบนโซฟาในสวน พร้อมบอกว่าเพลงนี้คือส่วนเล็กๆ ของหัวใจ และหวังว่าทุกคนจะค้นเจอส่วนหนึ่งของตัวเองในเพลงนี้ด้วย
นอกจากรูปนอนชิลแล้ว ยังมีช็อตโพสต์รูปมือที่กำลังจับหนังสือ พร้อมแคปชั่นย้ำอีกรอบว่า UNSPOKEN จะเป็นของทุกคนในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เตรียมวอร์มหูรอฟังได้เลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก