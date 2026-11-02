เตรียมหูให้พร้อม! แบมแบมสปอยล์อัลบั้มใหม่ แต่งเพลงจบแล้ว เตรียมลุยห้องอัด
ข่าวดีแบบตะโกน! แบมแบม กันต์พิมุกต์ หรือ แบมแบม GOT 7 มาสปอยล์ให้รู้ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาทำเพลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และที่สำคัญคือแต่งเพลงเสร็จหมดแล้วด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอัดเพลงทีละเพลง พร้อมมิกซ์และมาสเตอร์ไปเรื่อยๆ ซึ่งเร็วๆ นี้อาจจะขยับไปถึงขั้นถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้ว ใครที่รออัลบั้มใหม่อยู่เตรียมตัวได้เลย เพราะถ้าอัลบั้มมา ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าจะมีอะไรตามมาแน่นอน
ส่วนเรื่องงานอื่นๆ ในปีนี้ แบมแบมบอกว่าพอใจมากเพราะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ นอกเหนือจากดนตรี ทั้งเดินแบบ ไปโผล่ในหนังนิดหน่อย และล่าสุดคือการคอลแลปเสื้อผ้ากับ Adidas ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเพราะทุ่มเวลาให้งานเพลงมาตลอด โดยตั้งใจว่าจะเอาเอเนอร์จี้ทั้งหมดที่ได้จากปีนี้ กลับไปทุ่มเทให้กับงานดนตรีอีกรอบในปีหน้า
ฟิตหุ่นรอคอนเสิร์ตและแพลนเคานต์ดาวน์
สำหรับเรื่องสุขภาพ แบมแบมบอกว่าจะเริ่มฟิตหุ่นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตในงาน K-POP MASTERZ ในเดือนหน้า ส่วนแพลนเคานต์ดาวน์ปีนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม แม้จะมีข้อเสนอเข้ามาแต่เจ้าตัวขอดูก่อนว่าอยากไปอยู่ในบรรยากาศแบบไหน จะอยู่ไทย ไปต่างประเทศ หรือใช้เวลากับครอบครัว แต่แอบเปรยว่าอยากไปในที่ที่ไม่เคยไป โดยเฉพาะแถบภาคอีสานอย่างโคราชหรือบุรีรัมย์
ปิดท้ายด้วยตารางงานที่บอกว่าช่วงต้นปีจะมาบ่อยเพราะมีถ่ายโฆษณา แล้วจะหายไปช่วงกลางปี ก่อนจะกลับมามีอีเวนต์โฆษณาต่างๆ เรียงกันในช่วงปลายปีแบบนี้แหละ