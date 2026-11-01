อากาเซ่เตรียมกดบัตร! พัค จินยอง จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย 9-10 มกราคม 2027
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะ พัค จินยอง ศิลปินและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ กำลังจะเดินทางมาหาแฟนๆ ชาวไทยในคอนเสิร์ตทัวร์เดี่ยวครั้งแรกกับชื่อ “2026-27 PARK JINYOUNG 1st CONCERT TOUR [CODE#] IN BANGKOK” ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะเผยตัวตนในทุกมิติ ทั้งเรื่องของเสียงเพลงและการแสดง โดยนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดมาถ่ายทอดให้ชมกันแบบจัดเต็ม
งานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2027 เวลา 17:00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะใช้คอนเซปต์เหมือนเป็นรหัสที่ชวนให้แฟนๆ เข้ามาค้นหาและทำความรู้จักกับตัวตนของเขาให้มากขึ้นผ่านการแสดงสดบนเวที
ส่วนเรื่องบัตรที่ทุกคนรอคอย จะเปิดขายรอบสมาชิก JOY-CLUB Pre-Sale ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:00–23:59 น. เท่านั้น และสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถกดได้ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการจำหน่ายบัตรมีทั้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และทางเว็บไซต์ allticket โดยมีราคาบัตรให้เลือกตั้งแต่ 2,800, 3,800, 4,300, 5,800, 6,200, 6,300 ไปจนถึงราคา 6,500 บาทสำหรับบัตรยืน ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมตามไปส่องได้ที่โซเชียลมีเดียของ SM True เลย
ราคาบัตรแรงแบบนี้ สงสัยต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้แล้วนะ