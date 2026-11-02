หรูแบบรักษ์โลก! ส่องเบื้องหลังปฏิทินช่อง 3 ปี 70 ขนทัพดาราสาดเคมีฉ่ำ
ปฏิทินช่อง 3 ปี 70 ปล่อยความปังออกมาให้เห็นกันแล้วกับคอนเซปต์รักษ์โลกที่ชูความเรียบง่าย หรูหรา และคลาสสิก งานนี้บอกเลยว่าเคมีตัวแม่ตัวพ่อจัดเต็มมาก เพราะยกทัพนักแสดงนำทีมโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า อุรัสยา, โป๊ป ธนวรรธน์ และเบลล่า ราณี รวมถึงหลิงหลิง คอง และออม กรณ์นภัส ที่มาช่วยเติมความฟินแบบไม่มีแผ่ว
นอกจากทีมนำแล้ว ยังมีเหล่าดาราตัวท็อปมาร่วมแจมอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม, เชอรี่ เข็มอัปสร, เกรท วรินทร, หมาก ปริญ, คิมมี่ คิมเบอร์ลี่, เจมส์ จิรายุ, อาเล็ก ธีรเดช, โบว์ เมลดา, เจมส์ มาร์, พาย รินรดา, กลัฟ คณาวุฒิ, เก้า นพเก้า, ไมกี้ ปณิธาน, อแมนด้า ออบดัม, พีพี ปุญญ์ปรีดี และญดา นริลญา
เห็นลิสต์รายชื่อแล้วบอกเลยว่าใจสั่น เพราะแต่ละคนคือที่สุดของความวิชวล จะรักษ์โลกแค่ไหนไม่รู้ แต่ที่รู้คือความสวยความหล่อทะลุจอแน่นอน ใครทีมใครเตรียมวอร์มนิ้วรอสั่งซื้อได้เลย!