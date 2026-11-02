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มิตรภาพที่แท้ทรู! แพรรี่จัดให้สมปอง 59,999 บาท ทุนทำน้ำพริกแบบสับ

Mandy Mandopoulos · 02 พฤศจิกายน 2569
via Instagram @paiwan_wannabud

ใจป๋ามาก! แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาซัพพอร์ต สมปอง นครไธสง รุ่นพี่คนสนิท หลังจากมีข่าวว่าพี่ปองเหลือเงินติดตัวแค่ 25,000 บาท โดยเห็นว่าเอาไปลงทุนทำน้ำพริก 20,000 บาท งานนี้แพรรี่ไม่รอช้า โพสต์ถามในเฟซบุ๊กว่าข่าวจริงไหม พร้อมประกาศกร้าวว่าถ้าอยากลงทุนขายน้ำพริกจริง ยินดีซัพพอร์ต 50,000 บาท ให้ฟรีแบบไม่มีดอกเบี้ยและไม่ต้องคืนต้น

ล่าสุดแพรรี่จัดให้จริงตามที่พูด โดยมอบเงินทุนสำหรับทำธุรกิจน้ำพริกให้สมปองไปเลย 59,999 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อ ส่วนทางด้านสมปองก็มีความเป็นลูกผู้ชายสูงมาก เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า ขอเป็นจ้างแพรรี่ไลฟ์ขายปลาสลิดแทน เพื่อจะได้นำเงินไปเป็นทุนทำน้ำพริกขายเพื่อดูแลพี่ส้มและเจ้าตัวเล็กต่อไป และย้ำว่าไม่รับฟรี ซึ่งแพรรี่ก็ตอบตกลงทันทีว่า "ได้เลยค่ะพี่ชาย"

บอกเลยว่ามิตรภาพคู่นี้คือดีงามมาก คนหนึ่งสายเปย์ อีกคนก็เกรงใจแบบน่ารัก เห็นแล้วใจฟูสุดๆ อยากรู้เลยว่าปลาสลิดไลฟ์นี้จะปังขนาดไหน!

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก