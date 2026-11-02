มิตรภาพที่แท้ทรู! แพรรี่จัดให้สมปอง 59,999 บาท ทุนทำน้ำพริกแบบสับ
ใจป๋ามาก! แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาซัพพอร์ต สมปอง นครไธสง รุ่นพี่คนสนิท หลังจากมีข่าวว่าพี่ปองเหลือเงินติดตัวแค่ 25,000 บาท โดยเห็นว่าเอาไปลงทุนทำน้ำพริก 20,000 บาท งานนี้แพรรี่ไม่รอช้า โพสต์ถามในเฟซบุ๊กว่าข่าวจริงไหม พร้อมประกาศกร้าวว่าถ้าอยากลงทุนขายน้ำพริกจริง ยินดีซัพพอร์ต 50,000 บาท ให้ฟรีแบบไม่มีดอกเบี้ยและไม่ต้องคืนต้น
ล่าสุดแพรรี่จัดให้จริงตามที่พูด โดยมอบเงินทุนสำหรับทำธุรกิจน้ำพริกให้สมปองไปเลย 59,999 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อ ส่วนทางด้านสมปองก็มีความเป็นลูกผู้ชายสูงมาก เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า ขอเป็นจ้างแพรรี่ไลฟ์ขายปลาสลิดแทน เพื่อจะได้นำเงินไปเป็นทุนทำน้ำพริกขายเพื่อดูแลพี่ส้มและเจ้าตัวเล็กต่อไป และย้ำว่าไม่รับฟรี ซึ่งแพรรี่ก็ตอบตกลงทันทีว่า "ได้เลยค่ะพี่ชาย"
บอกเลยว่ามิตรภาพคู่นี้คือดีงามมาก คนหนึ่งสายเปย์ อีกคนก็เกรงใจแบบน่ารัก เห็นแล้วใจฟูสุดๆ อยากรู้เลยว่าปลาสลิดไลฟ์นี้จะปังขนาดไหน!