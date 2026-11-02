ห้องน้ำแทบลุกเป็นไฟ! เฟรนด์ พีระกฤตย์ รุกหนักจัดเลิฟซีนแซ่บกับ ทาฆิ กวิน ใน Decoding You โคตรรัก
เตรียมยาดมให้พร้อมเพราะซีนนี้ทำเอาหายใจไม่ทั่วท้องจริงๆ เมื่อนนท์ที่รับบทโดย เฟรนด์ พีระกฤตย์ ปล่อยความรู้สึกที่แอบรักพี่กิต หรือ ทาฆิ กวิน มานานถึง 10 ปีแบบจัดเต็ม หลังจากที่พี่กิตเริ่มเปิดโอกาสให้ งานนี้บอกเลยว่านนท์ไม่รอช้า เดินหน้ารุกเต็มกำลัง เสิร์ฟโมเมนต์หวานปนแซ่บกันถึงในห้องน้ำ ทำเอาอุณหภูมิหน้าจอพุ่งปรี๊ดจนแฟนๆ ต้องร้องว้าว
เบื้องหลังความฮอตนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย เพราะทั้งทาฆิและเฟรนด์ทุ่มสุดตัวฟิตหุ่นกันหนักมาก มีการวิดพื้นและยกน้ำหนักโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าช่วยเพิ่มแรงต้าน เพื่อปั้นกล้ามแขนและอกให้เป๊ะปังทุกมุมกล้อง โดยมีผู้กำกับ เหมี่ยว ปวันรัตน์ คอยคุมบล็อกกิ้งทุกท่วงท่าให้ความละมุนและความแซ่บออกมาลงตัวที่สุด สมกับความรักที่รอคอยกันมานาน
สำหรับใครที่พลาดความฟินนี้ ซีรีส์ Decoding You โคตรรัก ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 และดูออนไลน์ได้ที่ 3Plus
บอกเลยว่าเคมีคู่นี้คือที่สุด ใครยังไม่ดูรีบไปตำด่วน หรือใครดูแล้วคิดว่าห้องน้ำซีนนี้แซ่บพอไหม หรืออยากให้มีท่าไหนอีก ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย!