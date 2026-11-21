อย่าหาทำ! เอ้ก บุษกร ลองตัดหน้าม้าเอง พลาดได้ทรงสั้นเต่อเฉย
ความมั่นใจเป็นเหตุสังเกตได้! เมื่อ เอ้ก บุษกร โพสต์ภาพผลงานการตัดผมหน้าม้าด้วยตัวเองที่บอกเลยว่าไม่ได้ทรงอย่างที่คิด เพราะดันออกมาสั้นเต่อจนเจ้าตัวต้องรีบเตือนทุกคนว่า "อย่าหาทำ" พร้อมตัดพ้อแบบขำๆ ว่าผู้หญิงคนเดียวที่ตัดหน้าม้าลอยแล้วรอดคือแอบิเกล ส่วนทางนี้ต้องเตรียมตัวติดกิ๊ฟยาวไปเลยสามเดือน
งานนี้ชาวเน็ตไม่ปล่อยให้เหงา แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันรัวๆ บอกว่าลุคนี้ก็น่ารักดี ให้ฟีลสาวมัธยมเกาหลี หรือบางคนก็บอกว่าดูเนิร์ดๆ ใส่แว่นเพิ่มความน่ารักกรุบกริบได้เลย ซึ่งเอาจริงเราว่าหน้าม้าเต่อถ้าใจถึงและมั่นใจแบบแม่เอ้ก มันก็ดูแฟชั่นดีเหมือนกันนะ
ว่าแต่ใครเคยพลาดตัดผมเองจนต้องติดกิ๊ฟประทังชีวิตแบบนี้บ้าง สารภาพมาซะดีๆ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก