น้องโพธิ์โชว์สกิลภาษาอังกฤษตัวแทนไทย พูดสุนทรพจน์บนเวทีโลกที่ตุรกี
ต้องปรบมือให้ดังๆ กับความกล้าของน้องโพธิ์ แย้มนาม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษบนเวทีระดับโลกในงาน UN Conference COP31 ณ ประเทศตุรกี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2026 โดยมีคุณพ่อชาคริต แย้มนาม และคุณแม่แอน ภัททิรา บินไปส่งกำลังใจให้ลูกชายถึงขอบเวที
งานนี้บอกเลยว่าปัง เพราะน้องโพธิ์ในวัย 8 ขวบ ทำหน้าที่ตัวแทนทีมไทยแลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจ แถมยังมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบสับ ด้วยการพูดเชื่อมโยงกลับมาถึงทุเรียนบ้านเราให้ชาวโลกได้ฟังด้วย
ทางด้านคุณพ่อชาคริตได้ลงคลิปขอกำลังใจจากคนไทยให้ซัพพอร์ตลูกชาย โดยบอกว่าพ่อแม่ตื่นเต้นจนใจตึ๊กตักรัวๆ เลย ส่วนคุณแม่แอนก็ออกมาเผยโมเมนต์สุดประทับใจและพาไปฉลองความสำเร็จ พร้อมชมลูกชายว่าทำได้ดีมากจนพ่อแม่ภูมิใจสุดๆ
นอกจากนี้ทางเพจและคุณแม่แอนยังได้ขอบคุณ 51Talk Thailand ที่มอบโอกาสสำคัญและช่วยให้น้องโพธิ์มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จนก้าวมายืนบนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างาม