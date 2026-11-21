เทพบิว ภูริพล เปิดโหมดคลั่งรักครั้งแรก ยอมรับตื่นเต้นกว่าวิ่งรอบชิงฯ แถมมีมุมขี้หึงที่ไม่มีใครรู้
บิว ภูริพล นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยที่สร้างชื่อกระหึ่มระดับทวีป หลังกวาด 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากเอเชียนเกมส์ แถมยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล MVP ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามาก เพราะในทุกชนิดกีฬาจะมีผู้ชายและผู้หญิงที่ได้รับเพียงอย่างละหนึ่งคนจากผู้เข้าแข่งขันประมาณหนึ่งพันคน และที่ผ่านมายังไม่มีคนอาเซียนคนไหนเคยได้รางวัลนี้เลย
เบื้องหลังฉายา 'เทพบิว' และความเจ็บปวดที่เคยเจอ
สำหรับฉายา “เทพบิว” ที่หลายคนเรียกกันนั้น เจ้าตัวเฉลยในรายการ Club Friday Show ว่าจริงๆ แล้วพี่ๆ ในทีมชาติเป็นคนเรียกให้ โดยเริ่มแจ้งเกิดตอนอายุ 16 ปี ซึ่งตอนนั้นไปแข่งกับรุ่นพี่ทีมชาติแล้วเผลอทำลายสถิติประเทศไทยแถมยังชนะรุ่นพี่ได้อีก ซึ่งช่วงแรกบิวยอมรับว่าไม่ค่อยชินและไม่ค่อยชอบ เพราะรู้สึกว่ามันดูเว่อร์ไปหน่อย แต่พอโดนเรียกบ่อยๆ เข้าก็เริ่มชินไปเอง
ในมุมมองของบิว เขาเป็นคนที่รักในชัยชนะ ไม่ใช่แค่การชนะคนอื่น แต่คือการชนะใจตัวเองและการก้าวข้ามความกดดัน ซึ่งความภูมิใจนี้แลกมาด้วยการซ้อมที่หนักหน่วงจนถึงขั้นอาเจียน นอกจากนี้บิวเคยเล่าถึงความพ่ายแพ้ที่ทำให้เสียใจอย่างหนักจนถึงขั้นไม่อยากวิ่งต่อ เพราะที่ผ่านมาชนะมาโดยตลอด พอต้องแพ้คนคนหนึ่งจึงรับไม่ได้และไม่ชอบความรู้สึกพ่ายแพ้เลย
ยอมแลกชีวิตวัยรุ่นเพื่อความฝัน
บิวเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุ 8 ขวบ โดยมีคุณแม่เป็นนักกีฬาอยู่แล้ว เขาเล่าว่าวิ่งมาตั้งแต่โรงเรียนจนถึงระดับประเทศ ตอนที่อยู่กรมพลศึกษาได้ 5 เหรียญทอง และติดทีมชาติใหม่ๆ แต่ความสำเร็จนี้ต้องแลกมาด้วยช่วงเวลาชีวิตวัยเรียน โดยเฉพาะช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายที่แทบไม่ได้เจอเพื่อนเลย เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่สมาคมตลอดเวลา จนเจ้าตัวยอมรับว่าแอบเสียดายช่วงชีวิตมัธยมที่หายไปเพราะต้องทุ่มเทให้กับการซ้อมเพียงอย่างเดียว
เปิดโหมดความรักที่ตื่นเต้นกว่าลงสนาม
เรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการยอมเปิดใจเรื่องความรักเป็นครั้งแรก ซึ่งบิวบอกว่าตื่นเต้นกว่าการลงวิ่งรอบชิงชนะเลิศเสียอีก โดยยอมรับว่ามีคนเข้าหาเยอะและเคยมีคนที่เข้ามาจีบแต่บิวไม่ได้ชอบจนต้องหักอกไปบ้าง ส่วนสเปกที่แพ้ทางคือคนที่โตกว่า เพราะเชื่อว่าคนโตกว่าจะมีความเข้าใจในหน้าที่การงานและชีวิตของนักกีฬามากกว่าคนรุ่นเดียวกัน ซึ่งจะสามารถซัพพอร์ตกันได้ดีหลังจากซ้อมเสร็จ
ความรักของบิวเป็นแบบระยะไกล เนื่องจากต้องเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศบ่อยๆ แถมเวลาชีวิตยังต่างกันชนิดที่ว่าฝ่ายหนึ่งหลับ แต่อีกฝ่ายต้องตื่นมาซ้อม ซึ่งเป็นช่วงที่ยากลำบากพอสมควร และที่สำคัญคือลมกรดหนุ่มคนนี้มีมุมขี้หึงขี้หวงด้วย เพราะมองว่าแฟนของเขานั้นสวยและน่ารักมาก
ส่วนเรื่องที่มีแฟนจะกระทบการซ้อมไหม บิวบอกว่าทางทีมไม่ได้ห้าม แต่จะคอยเตือนให้มีสติและมีสมาธิในการซ้อม โดยให้แยกเรื่องแฟนกับเรื่องงานออกจากกัน และต้องโฟกัสกับการซ้อมให้ดีที่สุด