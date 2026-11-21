ใจฟูมาก! คิมเบอร์ลี่ นัดดินเนอร์กับ จีซู ที่โซล ความน่ารักเต็มสิบ
น่ารักเกินต้าน! เมื่อคิมเบอร์ลี่บินลัดฟ้าไปถึงกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ แล้วนัดดินเนอร์มื้ออร่อยกับ จีซู BLACKPINK ในบรรยากาศสุดอบอุ่นและเป็นส่วนตัว ซึ่งคิมเบอร์ลี่ก็ได้แชร์ภาพความประทับใจนี้ลง Instagram ให้แฟนๆ ได้ตามไปเอ็นดูความน่ารักแบบแพ็กคู่กันแบบฉ่ำๆ
บอกเลยว่าคู่นี้เขาซัพพอร์ตกันมานานแล้ว เพราะก่อนหน้านี้คิมเบอร์ลี่ก็เคยตามไปให้กำลังใจจีซูถึงหลังเวทีคอนเสิร์ต BLACKPINK มาแล้วด้วย งานนี้แฟนคลับเลยแห่กันมากดไลก์และส่งหัวใจให้รัวๆ เพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันดีต่อใจจริงๆ
เห็นแล้วอยากมีเพื่อนสนิทที่น่ารักแบบนี้บ้างเลยว่าไหม?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก