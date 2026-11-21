เพื่อนสนิท พีธ พีระ เผยได้รับข้อความและเสียงสุดท้ายก่อนเกิดเหตุสลด ยันไม่มีเหตุร้องไห้หรือทะเลาะรุนแรงกับภรรยา
คุณบอย เพื่อนสนิทและหุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารกับแบรนด์กางเกงที่คบกันมากว่า 5 ปี เปิดเผยว่าตนเป็นผู้ได้รับข้อความและข้อความเสียงสุดท้ายจาก พีธ พีระ ซึ่งเพิ่งเปิดอ่านหลังจากได้รับประมาณ 1 ชั่วโมง โดยคาดว่าขณะนั้นเกิดเหตุสลดขึ้นแล้ว ซึ่งเนื้อหาในข้อความมีลักษณะเป็นการระบายความรู้สึก ซึ่งปกติ พีธ เป็นคนคุยสนุกสนานและไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน
คุณบอยยอมรับว่าสังเกตเห็นสัญญาณความเครียดของ พีธ มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2026 จึงพยายามอยู่ด้วยบ่อยๆ และคอยสอบถาม แต่ พีธ ไม่ใช่คนที่ชอบระบายเรื่องราวให้ใครฟัง
ส่วนประเด็นดราม่าในโซเชียลมีเดีย คุณบอยชี้แจงว่าไม่ทราบรายละเอียดเรื่องข่าวลือหนี้สินจากการจัดคอนเสิร์ต 8 ล้านบาท เนื่องจาก พีธ ทำธุรกิจหลายอย่าง แต่ยืนยันว่าธุรกิจร้านอาหารและกางเกงที่ทำร่วมกันมีผลประกอบการดีมากและไม่ขาดทุน
สำหรับกระแสข่าวว่ามีคนเห็น พีธ และเลม่อน ผู้เป็นภรรยา ร้องไห้ที่ร้านอาหารในคืนก่อนเกิดเหตุ คุณบอยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ร้องไห้แน่นอน โดย พีธ ยังร้องเพลงและทำกิจกรรมตามปกติ แม้อาจมีเรื่องงอนกันบ้างตามประสาคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นสิบปี แต่ไม่ใช่ชนวนเหตุอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ยังย้ำว่าจุดเกิดเหตุไม่ใช่ที่ห้องน้ำของลูกชาย โดยตัดสินใจออกมาชี้แจงเพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่คลาดเคลื่อนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พิธีสวดพระอภิธรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2026 ณ วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 มีเพื่อนในวงการเพลงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ติ๊ก ชิโร่, ดา อินคา, ชมพู ฟรุ๊ตตี้, โป่ง หินเหล็กไฟ, มิ้นท์ อรรถวดี, อ้วน วารุณี และบีม จารุวรรณ และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16.00 น.