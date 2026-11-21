นุ่น-อั้ม รวมตัวกันทีห้างแทบแตก! โชว์สเต็ปเต้นวันนาแมวแบบจึ้งๆ
นุ่น วรนุช และ อั้ม พัชราภา สองนางเอกสุดฮอตกลับมาเจอกันอีกครั้งในงาน AumAum ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ซึ่งงานนี้ทำเอาห้างแทบแตกเพราะคนมุงถ่ายรูปกันแบบจัดเต็ม
ความพีคคือทั้งคู่ไม่ได้มาแค่ยืนสวยๆ แต่ยังมีคลิปเต้นวันนาแมวด้วยกันแบบน่ารักสุดๆ จนแฟนๆ อดไม่ได้ที่จะนึกถึงตอนเล่นละคร กุหลาบเหนือเมฆ ด้วยกัน
บอกเลยว่าเคมีคู่นี้คือที่สุด ทั้งสวยทั้งน่ารักจนชาวเน็ตแห่เชียร์ อยากเห็นทั้งคู่รับเล่นซีรีส์ GL ด้วยกันสักเรื่องแล้วนะ จะรอดูเลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก