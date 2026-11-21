สวยจึ้ง! ญาญ่า เปิดลุคแรก 'แม่นายนกยูง' ในเรือนมยุรา เดอะมิวสิคัล
กรี๊ดดด แคสต์นี้ที่ทุกคนรอคอย! ล่าสุดมีการปล่อยภาพลุคแรกของ ญาญ่า อุรัสยา ในบท "แม่นายนกยูง" จากโปรเจกต์ละครเวที เรือนมยุรา เดอะมิวสิคัล ปี 2027 ออกมาให้ได้เห็นกันแล้ว บอกเลยว่าสวยสะกดมาก สง่าไร้ที่ติ แถมยังถอดแบบความงามของตัวละครออกมาได้ตรงตามบทประพันธ์สุดๆ
งานนี้ถือเป็นการรับไม้ต่อจากตำนาน 30 ปีก่อนอย่าง แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช ที่เคยสร้างภาพจำสุดตราตรึงในเวอร์ชันละครทีวี ซึ่งพอกลับมาดูภาพของญาญ่าแล้ว แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนถอดแบบความปังของพี่แหม่มมาเลย เห็นแค่ภาพเปิดตัวก็การันตีได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องรุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน
สำหรับใครที่อยากไปชมความจึ้งของแม่นายนกยูงแบบตัวจริง เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ เรือนมยุรา เดอะมิวสิคัล จะเปิดการแสดงวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2027 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
ส่วนเรื่องบัตรจดวันที่ไว้ให้แม่นนะ! จะเปิดขายแบบ Presale ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2026 และจะเปิดขายแบบ Public Sale ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2026 เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
สวยขนาดนี้ ใครจะอดใจไหว เตรียมกดบัตรให้ทันแล้วไปให้กำลังใจคุณแม่นายกัน!