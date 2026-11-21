แรงไม่หยุด! ธี่หยด: สมิงเขาขวาง กวาดรายได้ทะลุ 203 ล้านบาททั่วประเทศ
ปังแบบตะโกน! สำหรับภาพยนตร์ ธี่หยด: สมิงเขาขวาง ที่ล่าสุดฟันรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 203 ล้านบาท งานนี้ต้องยอมใจในความแรงที่
เรื่องนี้เป็นภาคเริ่มต้นที่พาเราย้อนกลับไปในปี 1968 กับภารกิจสุดระทึกในป่าเขาขวางที่ต้องมาเจอกับ ไอ้โหง เสือสมิงแห่งเขาขวาง จน ยักษ์ ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งได้ ณเดชน์ คูกิมิยะ กลับมาสวมบท ยักษ์ อีกครั้ง พร้อมด้วย โบว์ เมลดา และ ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส ที่มาร่วมสร้างความลุ้นระทึก
เบื้องหลังความปังนี้ได้ แป๊ป ณฤทธิ์ ผู้กำกับจาก ธี่หยด 3 กลับมาคุมงานสร้าง แถมยังขนทัพนักแสดงฝีมือดีมาเพียบ ทั้ง แฉะ องอาจ, ปู สหจักร, โจ๊ก อัครินทร์, แบงค์ ปวริศร์ และ เดี่ยว ชูพงษ์ มาเสริมทัพให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
รายได้ทะลุสองร้อยล้านขนาดนี้ ใครยังไม่ดูคือพลาดมากนะบอกเลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก