ส่องเส้นทาง จันจิ จันจิรา จากไอดอลสาวสู่บทสารวัตรหญิงใน My Chef in Crime
นาทีนี้ต้องยกให้ จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ที่กำลังเป็นที่พูดถึงสุดๆ ในซีรีส์สืบสวนสอบสวน My Chef in Crime (เหตุเกิดที่คุณเชฟ) ซึ่งครั้งนี้เธอสลัดลุคเดิมมาสวมบทเป็น “พันตำรวจโทหญิง กุลสตรี” หรือ “สารวัตรหญิง” ตำรวจสาวบุคลิกเข้มแข็ง ทรงพลัง ที่ต้องเข้ามาคลี่คลายคดีปริศนาเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม บอกเลยว่าบทนี้ทำเอาแฟนๆ ถึงกับอึ้งในพัฒนาการด้านการแสดงที่ก้าวกระโดดจนได้รับคำชมรัวๆ แฟนๆ สามารถติดตามได้ทาง TrueVisions NOW
ถ้าจะย้อนไปดูเส้นทางของเธอ จันจิเกิดเมื่อ 29 มีนาคม 1991 จบมัธยมจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคว้าปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งพื้นฐานการเรียนนี่แหละที่ช่วยส่งให้เธอไปได้ไกลในวงการบันเทิง
จุดเริ่มต้นของจันจิไม่ได้เริ่มที่การแสดง แต่เริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ที่ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอและคอนเสิร์ตของศิลปินตัวท็อปของแกรมมี่หลายคน ไม่ว่าจะเป็น เบิร์ด ธงไชย, บี้ สุกฤษฎิ์, ชิน ชินวุฒ และแกงส้ม เดอะสตาร์ ก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป GAIA เมื่อปี 2013 ซึ่งในวงมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน คือ จันจิ, จอย จุฑามาศ, แปม ศิรภัสรา, เพลง ธนิสสา และนุ่น ภาณิศา
หลังจากนั้นเธอก็เริ่มขยับมาลองวิชาด้านการแสดงในซีรีส์และละครหลายเรื่อง จนมาถึงบทบาทสารวัตรหญิงที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้
จากแดนเซอร์สู่ตำรวจสาวในจอ เปลี่ยนลุคได้ฉ่ำขนาดนี้ ยอมใจในความพยายามจริงๆ