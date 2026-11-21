แน็ก ชาลี แทบใจสลาย! โดนยกเค้าของสะสม 50 ล้าน เครียดจนนอนไม่หลับ 10 วัน
แน็ก ชาลี นักแสดงหนุ่มที่ใครๆ ก็รู้จักในลุคเฮฮา ต้องยอมรับว่าตอนนี้ข้างในไม่ไหวแล้ว ล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2026 แน็ก พร้อมด้วย เบนซ์ เรซซิ่ง ได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจาก ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่สำนักงานกฎหมาย Thanakrit Law Firm หลังจากถูกคนร้ายบุกยกเค้าทรัพย์สินและของสะสมในบ้าน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 50 ล้านบาท
เรื่องนี้เริ่มจากความใจดีของแน็กที่สร้างบ้านโดยไม่ล้อมรั้วเพื่อให้คนในพื้นที่เข้ามาใช้งานและขี่เจ็ตสกีได้ โดยยอมควักเงินเติมน้ำมันให้วันละ 4-5 หมื่นบาท แต่กลับถูกตอบแทนด้วยการมีคนบุกเข้ามาขโมยของ ซึ่งเจ้าตัวมารู้ตัวในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าบ้านอาจถูกงัดแงะ โดยของที่หายไปมีทั้งอาวุธปืนโบราณและปืนสะสมกว่า 65 กระบอก เครื่องดนตรี ทองคำ และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ซึ่งของเหล่านี้แน็กทำงานเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่เด็กเพื่อไว้ใช้เลี้ยงดูตัวเองในวันที่ทำงานไม่ไหว
ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้
สำหรับแน็ก สิ่งที่กระทบจิตใจรุนแรงที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินหรือทอง เพราะสิ่งนั้นยังหาใหม่ได้ แต่เป็นปืนสะสมบางกระบอกที่มีอายุกว่า 100 ปี ย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่ 1 รวมถึงปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นของที่ผู้ใหญ่เมตตาแบ่งขายให้และมีคุณค่าทางจิตใจสูงมากจนตั้งใจว่าจะไม่ขายแน่นอนแม้ในวันที่แก่ตัวลง
ความเสียหายครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่ เบนซ์ เรซซิ่ง เผยว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุซ้ำหลายครั้งจนกวาดไปหมดแม้กระทั่งแอร์และผ้าม่าน เหมือนเข้ามาเดินช้อปปิ้งในบ้าน ซึ่งความสูญเสียทั้งหมดนี้ทำให้แน็กทุกข์ทรมานจนเข้าขั้นซึมเศร้า เครียดสะสมจนนอนไม่หลับติดต่อกัน 10 วัน และต้องเข้าออกโรงพยาบาลพญาไทบ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อ 15 วันก่อนยังมีอาการปวดเบ้าตาซ้ายข้างเดียว จนเจ้าตัวบอกว่าเหมือนโดนขโมยชีวิต
คดีปริศนาและคำสั่งห้ามบอกสื่อ
แม้จะมีการแจ้งความและจับกุมผู้ต้องหาได้บางส่วน แต่คดีกลับไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งที่แน็กทราบเรื่องตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2025 และคนแถวบ้านก็รู้ตัวคนเอาไป แต่กลับมีคนบอกให้เงียบไว้ โดยอ้างว่าถ้าเป็นข่าวจะตามของคืนยาก ซึ่ง ดร.ธนกฤต พบจุดน่าสงสัยว่ามีแชตปริศนาส่งมาบอกทำนองว่า “อย่าเพิ่งบอกสื่อนะ” แลกกับการรับปากว่าจะนำปืนมาคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเอ๊ะอย่างมาก
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่ามีการนำทรัพย์สินไปโพสต์ขายออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งที่ผ่านมาแน็กต้องออกไปล่อซื้อของคืนเองทางออนไลน์โดยมีตำรวจคอยช่วยเหลือ แต่จนถึงตอนนี้ได้ปืนคืนมาเพียง 3 กระบอกเท่านั้น ทำให้นักแสดงหนุ่มรู้สึกหมดหวังเพราะเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่คนก่อเหตุบางคนยังคงลอยนวลไม่ติดคุก
ทางด้าน ดร.ธนกฤต ระบุว่าได้ศึกษาข้อมูลของแน็กมาก่อนที่จะได้พูดคุยกัน ซึ่งมองว่าแน็กเป็นคนปกติเพียงแต่มีความเครียดสะสมอย่างหนัก จึงยินดีเป็นทั้งหมอความและหมอรักษาโรคให้ โดยขณะนี้ได้ประสานขอความร่วมมือกับทีมมืออาชีพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงท่านสำราญ นวลมา และผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อวางแผน “ไล่ล่า” ติดตามทรัพย์สินคืน หากของอยู่กับใครขอให้รีบนำมาคืนตำรวจหรือนำมาวางไว้หน้าบ้านได้เลย