ก้อง ห้วยไร่ ทุ่มสร้างสวนอนุรักษ์ รวบรวมต้นไม้ร้อยปีพร้อมตั้งชื่อให้เหมือนญาติผู้ใหญ่
ก้อง ห้วยไร่ นักร้องหนุ่มที่หลายคนคุ้นเคยดี ตอนนี้กำลังลุยโปรเจกต์จริงจังกับ 'สวนอนุรักษ์ อนุสรณ์สถาน ก้อง ห้วยไร่' ที่เจ้าตัวทยอยอัปเดตให้แฟนๆ ได้เห็นผ่านโซเชียลเรื่อยๆ โดยไฮไลต์ของที่นี่คือการรวบรวมต้นไม้ที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละต้นมีอายุราว 100 ปีขึ้นไป
พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ความเขียวขจี เพราะก้องตั้งใจให้เป็นที่รวบรวมรางวัล ผลงานเพลง งานศิลปะทั้งภาพวาดและงานปั้น รวมถึงเรื่องราวชีวประวัติของตัวเอง ภายในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร โดยมีเป้าหมายอยากให้ลูกหลานได้มาเยี่ยมชม และรับรู้ถึงชีวิตของเด็กต่างจังหวัดจากพื้นที่ทุรกันดารที่สู้ชีวิตจนกลายมาเป็นสตาร์เมืองไทย
ความน่ารักอยู่ที่การตั้งชื่อ
ความพิเศษที่ทำให้สวนแห่งนี้น่ารักไม่เหมือนใคร คือการที่ก้องตั้งชื่อให้ต้นไม้แต่ละต้นเหมือนเป็นคนในครอบครัว อย่าง 'คุณปู่ยืนยง' ซึ่งเป็นต้นเสม็ดแดงอายุกว่า 100 ปี ที่เจ้าตัวบอกว่าคาใจอยากได้มานานจนสมใจ และยังเพิ่มเสม็ดแดงอีกต้นทางฝั่งขวา พร้อมแซวว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มต้นไม้ที่ได้รับฉายาว่า “5 จักรพรรดิจากทิศตะวันออก” ประกอบด้วย คุณยายกรรญา (นางกวัก), คุณปู่นิยม (พะยอม), คุณยายอัญญา (กันเกรา) ซึ่งเป็นไม้มงคลของไทย, พี่สุริยา (ชุมแสง) และคุณยายกาหลง (เสม็ดแดง)
ก้องเผยความในใจว่า เขาใช้เงินเพื่อซื้อเวลาหลายร้อยปี พารวมต้นไม้เหล่านี้มาไว้ในสถานที่ที่เขาคิดว่าจะเป็นที่พักสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้เป็นร่มเงาให้ลูกหลานต่อไปในวันที่เขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว พร้อมทิ้งท้ายข้อคิดว่า “เงินใช้ยังไงก็หมด แต่ที่สำคัญคือใช้กับอะไร”
งานนี้ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีสมาชิกต้นไม้ร้อยปีมาเพิ่มอีกกี่ต้น และจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่