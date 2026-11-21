ส่อง 12 ลุคแฟชั่น ใหม่ ดาวิกา จากหนัง คุณยายวรนาฏ สวยแพงแบบตัวแม่
ภาพยนตร์สยองขวัญ คุณยายวรนาฏ (INHERIT) ที่กำกับโดย โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล นำนวนิยาย ทายาทอสูร ของ ตรี อภิรุม มาตีความใหม่ในบริบทร่วมสมัย โดยมี ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ รับบทนำ และสิ่งที่ทำเอาสายแฟชั่นต้องร้องว้าวคือชุดทั้งหมดที่ถูกดีไซน์มาอย่างมีเอกลักษณ์
12 ลุคสุดปังของ ใหม่ ดาวิกา
- เดรสปักเลื่อมสีทอง Gucci: ชุดจากในหนังที่ Gucci ส่งมาให้เป็นพิเศษ เป็นเดรสยาวเข้ารูปคอปีนแขนยาวรุ่น La Mecenate จากคอลเลกชัน La Famiglia ปักเลื่อมสีทองระยิบระยับทั้งตัว แมตช์กับกระเป๋าหนังสีขาวหูไม้ไผ่รุ่น Bamboo 1947 รองเท้าส้นเข็มหนังสีดำ Bombshell pump รวบตึงปล่อยปอยหวานและทาลิปสติกสีแดงเข้ม ให้ลุคคุณนายไฮโซที่สวยแพงและน่าเกรงขาม
- เดรสซีทรูอัดพลีตสีเขียวมะกอก: ลุคงาน GALA PREMIERE เป็นเดรสยาวผ้าซีทรูสีนู้ดเข้ารูปดีไซน์อสมมาตร โชว์แขนขวาและปล่อยแขนซ้ายพริ้วยาว จุดเด่นคือการจับจีบผ้าอัดพลีตสีเขียวมะกอกอมทองตัดขอบขาวซ้อนเป็นชั้นคล้ายเกล็ดตามลำตัวและชายกระโปรง พร้อมผมแสกกลางถักเปียเส้นเล็กๆ และเมคอัพโทนละมุนแต่แววตาคม
- เดรสทรงหางปลาสีทองเมทัลลิก: ลุคจาก MV เพลง ทายาทอสูร เป็นเดรสยาวเข้ารูปช่วงเอวทรง Basque waist สีทองเมทัลลิกเนื้อเงา ช่วงสะโพกจับจีบเดรปเป็นทรงหางปลาลากยาวคลุมพื้น ตัดกับแขนเสื้อผ้าซีทรูสีดำลายขวาง คอมพลีตด้วยสร้อยไข่มุกหลายชั้นและผมดัดลอนยาว ให้ฟีลคุณหญิงผู้ดีเก่าที่ดูขลังและลึกลับ
- เดรสเกาะอกปักคริสตัลสีดำ-เงิน: ลุคพรมแดงงาน Jakarta World Cinema 2026 เป็นเดรสเกาะอกยาวเข้ารูปโทนดำ-เงิน ปักเลื่อมและคริสตัลระยิบระยับ ขอบเกาะอกหยักแหลมคล้ายมงกุฎหรือเปลวไฟ ไล่เฉดสีและลวดลายซิกแซกตั้งแต่ช่วงอกถึงชายกระโปรง แมตช์กับผมสั้นดัดลอนวินเทจ ต่างหูระย้า และปากสีแดงสด
- ชุดซีทรูสีนู้ดดำปักลูกไม้: ลุคในหนังที่ดูดาร์กชวนขนลุก เป็นชุดเข้ารูปคอปีนแขนยาวผ้าซีทรูสีนู้ดดำ ปักลูกไม้สีดำพร้อมเลื่อมและลูกปัดเป็นลายคล้ายกิ่งไม้หรือโครงกระดูกเลื้อยปกคลุมร่างกาย รวบผมตึงปล่อยปอยลอนข้างแก้มและทาลิปสติกสีแดงสด
- เดรสคอร์เซ็ตปักลายนกกระเรียน: ลุคพรมแดงเทศกาลหนังปูซาน 2026 เป็นเดรสเกาะอกคอร์เซ็ตสีดำทรงแหลม ปักลายนกกระเรียนและกิ่งไม้สีเงิน กระโปรงยาวผ้าชีฟองสีชมพูพาสเทล พร้อมเสื้อคลุมไหล่โอเวอร์ไซส์ผ้าไหมเงาเหลือบทอง-มุกพองฟูและลากยาวปักลายคลุมพื้น เกล้ามวยสไตล์โบราณและประดับเพชร
- เดรสกำมะหยี่สีดำเปิดไหล่: อีกหนึ่งลุคจากเทศกาลหนังปูซาน เป็นเดรสเข้ารูปแขนยาวผ้ากำมะหยี่สีดำสนิท คอปาดเปิดไหล่จับจีบระบายผ้าขนาดใหญ่พาดเฉียงไปด้านหลัง เกล้ามวยสูงปล่อยปอยหวาน สวมสร้อยคอและกำไลเพชร ให้ลุคสาวสังคมชั้นสูงที่คลาสสิกและดาร์กมีเสน่ห์
- เดรสขาวตัดเครื่องประดับทองโครงกระดูก: ลุคงานฉลองครบรอบ 800 ปี คุณยายวรนาฏ ใช้เดรสเข้ารูปคอกว้างสีขาวเรียบหรู ตัดกับสร้อยโช้กเกอร์ทรงสูงและโครงประติมากรรมสีทองเงาวับที่ออกแบบคล้ายกระดูกสันหลังและซี่โครง พาดจากลำคอถึงกลางอก รวบตึงเปิดหน้า พร้อมต่างหูทองและเมคอัพตาคมกริบ
- ชุดเซตสีขาวครีมสไตล์วินเทจ: ลุคชิคๆ ในหนัง เป็นชุดเซตสีขาวครีม ประกอบด้วยเสื้อครอปแขนยาวคอตั้งทรงเสื้อทหารวินเทจและกระโปรงยาวเอวต่ำผ่าข้าง เนื้อผ้าโปร่งบางแต่งชายรุ่ย พร้อมกระดุมเชือกถักยาวตลอดตัว แมตช์กับแว่นกันแดดเลนส์สีส้ม ร่มลูกไม้สีดำ และกระเป๋าเดินทางวินเทจ
- เดรสพลีตสีดำโครงสร้างตะขาบ: ลุคโปรโมตดาร์กแฟนตาซี เป็นเดรสยาวสีดำที่ท่อนบนมีโครงสร้างเส้นสายถักทอคล้ายโครงกระดูกหรือตะขาบพาดจากลำคอลงมาเปิดช่วงอกและไหล่ แขนเสื้อและกระโปรงเป็นผ้าอัดพลีตพริ้วฟู ช่วงเอวเป็นซีทรู ผมบ๊อบสั้นดัดลอนวินเทจและทาปากสีแดงก่ำ
- ชุดเซตลูกไม้ซีทรูสีดำ: ลุคสไตล์โกธิคโรแมนซ์ เป็นชุดเซตผ้าลูกไม้ซีทรูสีดำ เสื้อครอปคอปีนแขนยาวต่อถุงมือในตัว คู่กับกระโปรงยาวเข้ารูปเอวต่ำทรงตัววีโชว์หน้าท้อง เสริมไหล่พองและปักลูกไม้ซ้อนเลเยอร์ช่วงอก ม้วนผมเก็บปอยหน้าผากและทาลิปสติกสีแดงก่ำ
- เดรสทูโทนซีทรูปักคริสตัล: ลุคโปรโมตที่เน้นความสวยหรูและเซ็กซี่มีระดับ
บอกเลยว่าแต่ละลุคคือที่สุดของความปัง ใครชอบลุคไหนที่สุดมาแชร์กันหน่อย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก