มาริโอ้ซัพพอร์ตเต็มร้อย! ส่งใจให้ เจมีไนน์-โฟร์ท ใน รักแห่งสยาม เวอร์ชั่นละครเวที
ใจฟูสุดๆ เมื่อ มาริโอ้ เมาเร่อ พระเอกผู้รับบท "โต้ง" ในภาพยนตร์ระดับมาสเตอร์พีซอย่าง รักแห่งสยาม ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการที่หนังเรื่องนี้ถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบละครเวที โดยได้ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล มารับบทนำ
ซึ่งมาริโอ้บอกว่าเขารู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นผลงานในอดีตถูกนำมารีเมค เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดเคมีและเรื่องราวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ แถมยังส่งกำลังใจให้สองนักแสดงรุ่นน้องแบบเต็มร้อย โดยเจ้าตัวเผยว่าได้เจอกับน้องๆ แล้วและบอกให้สู้ๆ แม้จะรู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่มีความสามารถและเก่งกันอยู่แล้ว ที่สำคัญคือคอนเฟิร์มเลยว่าจะไปร่วมชมในรอบกาล่าพรีเมียร์แน่นอน
ส่วนใครที่ยังมูฟออนจากภาพจำในเวอร์ชันหนังไม่ได้ มาริโอ้ฝากบอกว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้าไปชมผลงานของน้องๆ เพราะการทำเป็นละครเวทีคือการตีความรูปแบบใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมชัวร์ๆ
ปิดท้ายด้วยมุมน่ารักๆ ที่เจ้าตัวบอกว่าแม้จะไม่ได้ย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนี้อีก แต่ก็ยังเปิดฟังเพลงประกอบภาพยนตร์ของวงออกัสอยู่ตลอด เพราะเป็นเพลงโปรดที่อยู่ในความทรงจำเสมอ