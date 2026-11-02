ย้อนรอย While You Were Sleeping เมื่อความฝันไม่ใช่แค่เรื่องมโน แต่คือภารกิจแก้เหตุร้ายก่อนเกิดขึ้นจริง!
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดันฝันเห็นเหตุการณ์ร้ายๆ ในอนาคตแล้วต้องหาทางหยุดมันให้ได้? นี่คือจุดเริ่มต้นของ While You Were Sleeping ซีรีส์ที่เคยสร้างกระแสแรงจนคว้าแชมป์เรตติ้งอันดับหนึ่งในช่วงที่ออนแอร์ โดยเล่าเรื่องราวของสามคนที่เชื่อมโยงกันด้วยพลังปริศนาในการฝันเห็นอนาคต
นำทีมโดย นัมฮงจู รับบทโดย แบซูจี อดีตนักข่าวสาวที่มักฝันเห็นอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่น แท็กทีมกับ จองแจชาน รับบทโดย อีจงซอก อัยการหนุ่มน้องใหม่ผู้ผดุงความยุติธรรม และ ฮันอูทัก รับบทโดย จองแฮอิน ตำรวจหนุ่มจิตใจดี ที่ต้องช่วยกันถอดรหัสความฝันเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ร้ายก่อนจะเกิดขึ้นจริง พร้อมสืบคดีและรับมือกับทนายจอมเจ้าเล่ห์อย่าง ลียูบอม รับบทโดย อีซังยอบ
ความพีคคือแค่ตอนแรกออกอากาศ พล็อตเรื่องก็หักมุมจนเป็นไวรัล ส่งให้ชื่อของนักเขียนบท พัคฮเยรยอน พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งในคำค้นหายอดฮิต ซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากที่คนดูจะเสิร์ชหานักเขียนบทมากกว่าชื่อซีรีส์หรือนักแสดงนำ
ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ ในตอนนั้นต้องเจอกับศึกหนักเพราะฉายชนกับซีรีส์ช่องอื่นพร้อมกันถึงสี่เรื่อง แต่เรื่องนี้ก็ยังสู้ตายรักษาเรตติ้งอันดับหนึ่งไว้ได้จนจบ
นอกจากเคมีคู่พระนางที่หวานจนน้ำตาลเรียกพี่แล้ว เรื่องนี้ยังส่งให้ จองแฮอิน ดังระเบิดจากบทตำรวจหนุ่ม และ อีซังยอบ ที่เล่นร้ายได้ใจจนได้ฉายาสำหรับตัวร้ายไปครองแบบสมมง