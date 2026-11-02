ตึกเตยบุก TikTok! ช่อง 3 จัดดีลเดือด 6 ชั่วโมงเต็ม พร้อมลิสต์อีเวนต์ดาราที่สายช้อปห้ามพลาด
สายช้อปเตรียมตัวให้พร้อม เพราะเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่อง 3 เพิ่งจัดมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ “ดีลดีที่ตึกเตย 2 เดือน 11” ยาวๆ 6 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่ 18.00 – 24.00 น. ผ่านทาง Live TikTok: Ch3Thailand โดยแบ่งช่วงความสนุกเริ่มจาก ลูกแก้ว กรกมล พาช้อปชิลช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม จากนั้นส่งต่อให้ โบ๊ท ธารา พาช้อปแบบนอนสต็อปจนถึงสี่ทุ่ม และปิดท้ายรอบดึกด้วย ป๊อบปี้ รัชพงศ์ และ สายฝน ชีช้าง จนถึงเที่ยงคืน
ความปังคือเขาไม่ได้มีแค่ใน TikTok เพราะช่วง 22.30 – 23.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน มีการถ่ายทอดสดบนหน้าจอทีวีช่อง 3 กด 33 ควบคู่ไปกับไลฟ์ใน TikTok ด้วย ใครที่ชอบความสะดวกแบบดูทีวีไปด้วยไถมือถือไปด้วยคือตอบโจทย์สุดๆ
สายกินสายช้อปต้องพุ่งตัวไปเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ถ้าใครยังไม่จุใจ แนะนำให้รีบพุ่งตัวไปที่ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพราะงาน “AumAum” ของสาว อั้ม พัชราภา ขนอาหารอร่อยกว่า 100 ร้านมาให้ชิมและช้อปกันแบบจุกๆ แถมมีช่วง HAPPY HOURS ลดราคากระหน่ำให้ช้อปแบบแฮปปี้ ซึ่งงานนี้มีร้านของดาราเพียบ ทั้ง monster by Aum, ร้านครัวบ้านเอ ของเอ ศุภชัย, ตูมสนิท ของมะตูม เตชินท์ และร้าน Nina หมี่ไก่ฉีก ของหนิง ปาณิตา โดยงานนี้มีให้ช้อปกันถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้
ไบร์ท วชิรวิชญ์ โกอินเตอร์ร่วมแคมเปญระดับโลก
ทางด้านแฟชั่น Burberry ทำถึงมาก! ส่ง ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี Global Brand Ambassador ชาวไทย ร่วมกับ ซน ฮึงมิน นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีใต้ ในแคมเปญ Same City, Different Rhythms ผ่านภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายแฟชั่นที่ถ่ายทำในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์และตัวตนที่แตกต่างในเมืองเดียวกัน บอกเลยว่าช่วงนี้หนุ่มไบร์ทคือโกอินเตอร์รัวๆ แบบฉุดไม่อยู่
ปิดท้ายด้วยเรื่องราวประทับใจ เมื่อผู้กำกับ เอส คมกฤษ ตรีวิมล นำทีมงานภาพยนตร์ “LION QUEEN” ไปให้กำลังใจ เกี๊ยว กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ หัวหน้าคณะเชิดสิงโตหญิงรุ่นที่ 3 แห่งคณะสิงโตมังกรหยกสามพราน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักของหนังเรื่องนี้ ในโอกาสร่วมแสดงพญามังกรบนเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้ เตรียมปักหมุดรอชมได้ในปี 70